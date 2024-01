Detalles de la muerte de una pareja que revive los peligros de las vías en vacaciones

Solo minutos antes de que el reloj marcara la media noche del 31 de diciembre de 2023 acabó la vida de Andrés Felipe Euse Guzmán y su esposa Lizeth Katherine Hoyos Barragán, ambos muy jóvenes y profesionales prometedores. Un siniestro vial acabó con sus sueños para el nuevo año.

Perdieron la vida en la vereda Chimbí casi a las 11:30 de la noche, en la vía entre el municipio de Melgar y el Carmen de Apicalá, sitios predilectos para los capitalinos que quieren ir a vacacionar en estas épocas del año. Querían llegar a una quinta en Carmen de Apicalá (Tolima) para celebrar con amigos y allegados, pero a veces el afán termina en tragedia. Por lo menos eso creen quienes fueron testigos del hecho.

Allegados a la pareja ya fueron contactados por autoridades locales. Foto: Suministrado por autoridades

Pronto el impacto del accidente conmocionó a los residentes de la región, quienes quedaron atónitos al ver el fuego vivo. Acto seguido, el siniestro fue reportado a las autoridades. Decían que un carro Mazda CX60 gris de placas NIV-707 había perdido el control de manera intempestiva. Fue tal el impacto que especulaban que los ocupantes buscaban llegar a su destino antes de la medianoche.



Otros dicen que el conductor, que aparentemente circulaba a alta velocidad, perdió el control al llegar a una curva, saliéndose de la carretera y rodando aproximadamente unos 12 metros. Pero todo esto es materia de investigación.

No hubo nada que hacer. Los ocupantes del carro se precipitaron hacia un abismo y en este las llamas consumieron el automotor. El Cuerpo de Bomberos voluntarios de Carmen de Apicalá acudió con prontitud a atender la emergencia, pero al arribar fue poco lo que pudieron hacer. Los cuerpos de la pareja ya estaban calcinados. Unos afirman que encontraron el cuerpo de una perrita con vida, que fue identificada como Mía, pero otros dicen que finalmente murió por la gravedad de sus lesiones. Esta parte de la historia es confusa aún.

El carro rodó a un abismo y sus ocupantes murieron calcinados. Foto: Archivo particular

Según las primeras versiones de las autoridades, quien conducía, Andrés Felipe Euse Guzmán, era un empleado de servicio al cliente de Cafam en Bogotá, pues se encontró un carné con esta identidad, pero todo esto está por determinarse después de los exámenes pertinentes en este tipo de siniestros.



Su esposa fue identificada como Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años, quien era administradora de empresas y finanzas internacionales, graduada de la Universidad Militar de Bogotá en 2015. Tenía un hijo de nueve años. En sus redes sociales dice trabajar en el banco Scotiabank Colpatria.



La emergencia contó con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Melgar. Tras el impacto de la tragedia, las autoridades de la Policía y Tránsito de los dos municipios invitaron a la ciudadanía a celebrar, teniendo las medidas de prevención, no conducir en estado de embriaguez y evitar el exceso de velocidad. "También es muy importante cuidar de los niños y las personas en estado de discapacidad".

Accidente en vía Melgar - Carmen de Apicalá. Foto: Óscar Noreña

John Morales, comandante de Bomberos en Carmen de Apicalá, añadió que "Los cuerpos quedaron incinerados, estaban en los puestos delanteros del automóvil marca Mazda. Las víctimas son una pareja de origen bogotano que había venido a pasar el fin de año en esta región turística", afirmó.



Un informe preliminar del cuerpo de bomberos indica que se tuvo que usar herramienta especial para poder recuperar los cadáveres y hacer su levantamiento. Además, que la Policía intervino para indagar las causas del incendio del Mazda CX 60, que rodó por un barranco.



Allegados a la pareja se comunicaron pronto con las autoridades locales para el traslado de los cuerpos a la ciudad de Bogotá. Eso sí, hay que esperar a que avancen las investigaciones. El carro, de placas NIV707, estaba a nombre de Euse Guzmán y contaba con los seguros activos, tal como lo advirtió la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. El registro oficial del accidente dice que fue a las 11:15 de la noche del domingo 31 de diciembre.

El drama apenas comienza para los familiares de las víctimas, pues en medio del profundo dolor que sientes por la pérdida de los jóvenes, piden que los envíen a Bogotá y no a Neiva, en donde se haría la inspección al cadáver.



Es que las autoridades han dicho que como quedaron calcinados solo pueden ser identificados por carta dental o ADN, procedimientos que se demoran varios días.

La caja de compensación Cafam, en donde trabajaron ambas víctimas, expresó su profundo dolor: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador y de su esposa. Expresamos las más profundas condolencias a los familiares y amigos de su colaborador y compañero Andrés Felipe Euse Guzmán, de 41 años de edad, y de su esposa, Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años de edad, quienes fallecieron en la noche del 31 de diciembre"

A través de las redes sociales se conoció un emotivo video con varias imágenes de Lizeth Katherine, editado por su prima Ximena Barragán. Revela momentos como cumpleaños y visitas familiares. "Mi flaca. Te extrañaré mucho, me quedaré con los momentos que vivimos juntas, más que mi prima fuiste mi hermana, siempre te recordaré por tu sonrisa, por haber estado incondicionalmente para mí, no sabes el vacío que me dejas. Sé que ya estás en el cielo siendo un angelito más. Que Dios te tenga en su gloria".

Cafam lamentó muerte

Las directivas de Cafam agregaron que todo su equipo de trabajo destaca el compromiso, esfuerzo, responsabilidad y sentido de pertenencia que siempre caracterizó a su colaborador Andrés Felipe, quien era jefe del departamento de Afiliación.



Así mismo, recuerdan a Lizeth Katherine, quien también trabajó hace varios años para Cafam y que se encontraba vinculada laboralmente a una entidad del sector financiero.

La empresa reiteró su sentimiento de profundo pesar y su solidaridad con los familiares de la joven pareja. "Esta pérdida tan lamentable". El fin de año ha estado marcado por accidentes de tránsito que han envuelto el luto al país.



El de mayor repercusión fue el ocurrido con el choque y posterior incendio de un camión cisterna la semana pasada en el túnel Quebrada Blanca, en Guayabetal, Cundinamarca; el cual mantiene a la vía al Llano bajo operación especial y con algunos cierres. El conductor de la tractomula falleció por la gravedad de las heridas.



También en la vía al Llano se registró este 31 de diciembre, al interior del túnel Boquerón, el accidente de otro vehículo. "Vehículo categoría 1 al parecer sin frenos, choca contra la pared del túnel. Autoridades y personal al frente de la situación", señalaron desde la concesionaria Coviandina. Se espera que este festivo que viene no ocurran más tragedias.

