Hasta $ 10 millones por información sobre muerte de Michelle Amaya

Un día después de la confirmación de que el cuerpo hallado en el barrio San Bernardo, el 1 de diciembre de 2020, sí era el de Lynda Michelle Amaya Buelvas, la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecerá una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca al responsable de este hecho.

Desde el pasado 30 de noviembre de 2020, Nathalie Amaya, madre de la menor de 15 años no identificada hasta ayer, 8 de enero de 2021, emprendió una búsqueda a lo largo de la ciudad para dar con el paradero de su hija, que había salido en bicicleta desde su casa, en Prado Veraniego, el norte de Bogotá. Se dirigía a la estación Jiménez para buscar un celular que le habían hurtado.



Sus averiguaciones la llevaron hasta las instalaciones de Medicina Legal, el 4 de diciembre: “Pregunto si había algún cuerpo con los rasgos, muy detallados, que había dado en la entrevista. Y me dicen que no, que solo había un cuerpo de una mayor de edad, entre 19 y 23 años”, le contó Amaya a City TV.



(Además: Confirman que cuerpo en Medicina Legal sí era de menor Michelle Amaya)



Ese cuerpo (el que reportaba Medicina Legal) estuvo desde el primero de diciembre del pasado año, apenas un día después de su desaparición, en las instalaciones como N.N, según lo confirmó el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



No obstante, tan solo hasta el 31 de diciembre, al cuerpo que permanecía Medicina Legal le tomaron una muestra de ADN que fue cotejada con el de la madre.



“Pido que me dejen ver el cuerpo, el de esa persona ‘entre los 19 y 23 años’. Por los rasgos sé que es mi hija: ella tiene una cicatriz en la frente, sus ojos, sus cejas, sus dientes...”, contó Amaya.



Las sospechas fueron certeras, y el pasado 8 de enero las autoridades confirmaron que el cuerpo retenido desde el primero de diciembre corresponde a Michelle Amaya.



EL TIEMPO pudo establecer que la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecerá una alta suma que lleve al responsable del acto. "Una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permitan esclarecer qué pasó con la menor", expresó una fuente de la MeBog.



Por su parte, la madre de Michelle le afirmó a este periódico que “mi hija fue asesinada. Esto no es un asesinato por una bicicleta, es un feminicidio y no queremos que quede impune”.



NOTICIA EN DESARROLLO.

REDACCIÓN BOGOTÁ