Todo un misterio es lo que rodea la muerte de la editora audiovisual Yessica Calvera, de 39 años, quien fue hallada sin vida el viernes pasado dentro de su casa ubicada en el sector de Modelia, en el noroccidente de Bogotá.



Según el reporte de las autoridades en el apartamento de la mujer se encontraron rastros de sangre tanto en la cocina como en el lavadero y un charco "hemático" en el baño donde reposaba su cuerpo con más de 20 lesiones causadas con un arma cortopunzante.



(Le podría interesar: Homicidio de mujer en Modelia: menor de edad sería el único que estaba en la vivienda)

Facebook Twitter Linkedin

Yessica Calvera cortes Foto: Facebook.

De los hechos se sabe que los vecinos declararon haber escuchado gritos de la mujer durante la madrugada del viernes 2 de junio y que al tiempo se oyó la voz de un hombre quien la ultrajaba en repetidas ocasiones. El padre de la víctima, Amauri Calvera, fue quien llegó hasta su apartamento a buscarla luego le de que fuera reportada como desaparecida tras no haber llegado a su trabajo en la mañana de ese día.



El cuerpo de la mujer tenía "heridas en los glúteos, en el ojo izquierdo, en la región dorsal, en el antebrazo izquierdo, en la muñeca derecha, en la clavícula izquierda y en el abdomen", detalló el informe de inspección técnica de cadáver.



(También puede leer: Habla esposo de la mujer que apareció muerta en su casa en Modelia)



Aunque no se ha podido determinar con certeza que fue lo que ocurrió en el tercer piso de una de las torres del edificio Parque de la Matinata la madrugada del 2 de junio, hay datos clave que guían a los investigadores para encontrar las respuestas. Por ejemplo, que el único sujeto que se encontraba esa madrugada en la casa con la mujer era su hijastro de 16 años quien ingresó a la vivienda sobre las 9:00 de la noche del 1 de junio y salió del mismo lugar a las 6:35 de mañana del día en que fue hallado el cadáver. El informe forense señala que la ventana de muerte de Calvera fue entre las 12:00 de la medianoche y las 5 de la mañana.

Facebook Twitter Linkedin

Conjunto en donde Yessica Cavera fue hallada muerta. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO consultó a expertos abogados penalistas para saber cuál será la suerte del menor involucrado y si en este caso se podría procesar por feminicidio. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia explicó que al ser mayor de 14 años la responsabilidad aplica de forma plena y se acogen al código penal de los adultos a la hora de tener de tipificar el delito.



“Respecto al juicio y al proceso no hay mucha diferencia. Lo que sucede es que las medidas restrictivas si son menos rigurosas y quizá por eso fue que quedó en libertad. Ahora, esto no quiere decir que la Fiscalía no le pueda formular una imputación de cargos e incluso imponerle una medida restrictiva de la libertad”, explicó Bernate.

Por su lado, el penalista Fabio Humar también explicó algunas diferencias que podrían tener relevancia en este caso de presunto feminicidio.



(Para complementar la lectura: Editora audiovisual que estaba desaparecida fue hallada sin vida en el baño de su casa)

El cuerpo de investigación del caso. El cuerpo de investigación del caso. Una escuadra de policías atendieron el caso. Foto: Jonathan Toro. EL TIEMPO

“Al ser menor de edad, el proceso se sigue ante un fiscal y un juez de infancia y adolescencia. Son diferentes a los otros. También, en caso de que se prueba la responsabilidad, la pena no es la pena que contempla el código penal para el homicidio o feminicidio. Se imponen penas mucho mas blandas y, en caso de que sea necesario, imponer una privación de la libertad, se hará en un lugar diferente a la cárcel, que son las penitenciarias de menores”, señaló Humar.



Respecto a las acusaciones que hoy pesan sobre el menor de edad, su padre, Alexander Godoy, manifestó que se han vulnerando los derechos de su hijo y que las autoridades han emitido juicios “irresponsables y ligeros” en su contra, además, denunció que la detención del principal sospechosos de la muerte de Calvera fue arbitraria pues fue aprehendido y retenido sin la presencia de un familiar.



“Exijo respeto por su memoria (Yessica) y por el dolor que atraviesa mi familia (...) solicito a las autoridades y los medios de comunicación abstenerse de publicar información sin sustento legal que pueda vulnerar los derechos de un menor de edad. Esperamos los resultados de las investigaciones”, sentenció Godoy.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Darwin Quintero, abogado penalista universidad Manuela Beltran, hizo una detallada explicación de los diferentes escenarios que podría afrontar el joven de 16 años en medio de la investigación por la muerte de la mujer.

¿Que tipo de responsabilidad podría afrontar?

Frente a las interrogantes que se nos están planteando frente a los hechos, jurídicamente relevantes lo primero que debemos afirmar, es que a partir de la ley 1098 del año 2006 vino establecer ese sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, esa ley también se conoce como código de infancia y adolescencia, sin embargo, esa ley una vez que se logre demostrar a través del proceso de indagación e investigación que efectivamente la persona cometió más allá de toda duda razonable, la comisión de esa conducta descrita, pues se le va a establecer o se le va a imponer una sanción. Una sanción que a diferencia de la ley 906 del 2004 que va dirigida a las personas que son mayores de edad, esta ley procura establecer una especie de responsabilidad aplicando medidas socioeducativas en lugar de penas privativas de la libertad.

¿Podría ir a la cárcel el menor?

Es importante mencionar que el artículo 161 establece la posibilidad de manera excepcional de que se puede aplicar la privación de libertad en aquellos casos en que la persona o el sujeto activo haya cumplido 14 años y siempre y cuando sea menor de 18 años. Sin embargo, esa privación de libertad sólo procederá como medida pedagógica haciendo una gran diferenciación frente al tipo de responsabilidad o haciendo el símil frente a la responsabilidad preestablecida en la ley 906; es decir, que una vez que se halle responsabilidad suficiente y que se haya derrotado la presunción de inocencia perfectamente se le va a imponer cualquiera de las consecuencias jurídicas previstas dentro de esta Ley y excepcionalmente podemos estar frente a la privación de la libertad.

¿Se le puede acusar por feminicidio?

La figura del feminicidio se puede aplicar a cualquier persona que cometa el delito en contra de una mujer cumpliendo las características especialísimas establecidas dentro del artículo 104a y siguiente de la ley 599. Sin embargo, cuando empezamos a revisar los diferentes literales encontramos que necesariamente dentro del proceso de indagación e investigación se tiene que revisar suficientemente si existe algún tipo de antecedente o indicios de cualquier tipo de violencia o amenazas que se haya inferido desde el sujeto activo hacia el sujeto pasivo que permita determinar que fue un homicidio dado por la condición de ser mujer. Evidentemente hay que demostrar suficientemente y de hallarse responsable, efectivamente, pudiéramos estar en presencia de un feminicidio.

¿Cómo evaluar si es o no es?

Haciendo el hilo dentro de la noticia todavía es muy temprano para hablar sobre la presencia del delito de feminicidio pues este tipo de proceso de investigación arranca por homicidio simple o por un homicidio doloso, incluso, un homicidio agravado u homicidio preterintencional. Sin embargo, no nos podemos adelantar, hay que esperar como va evolucionando, qué informen les va arrojando este tipo de procesos en esa etapa de indagación e investigación.







REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

TORJOH@ELTIEMPO.COM