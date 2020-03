‘Mueren más por accidentes’ / Opinión

Ante la alarma mundial por el coronavirus, hay otros eventos como las lesiones por el tránsito que matan más de 1,35 millones de personas al año. No obstante, en Colombia no sabemos cuántos lesionados no fatales hay. Se sabe aproximadamente cuántos son los muertos en los mal llamados ‘accidentes de tránsito’, pero ¿cuántos lesionados dejan estos? La respuesta es: no se sabe.

Los siniestros viales son un problema de salud pública. Están dentro de las primeras diez causas anuales de mortalidad. Los más afectados son jóvenes, hombres (15-44 años), quienes proveen soporte y sustento a sus familias, por lo que, ante su ausencia, se genera un círculo vicioso de pobreza.



Según Medicina Legal (ML), anualmente 7.000 familias perdieron seres queridos en hechos de tránsito en los últimos años: 50 %, motociclistas; 25 %, peatones, y 10 %, ciclistas. Varios quedaron con discapacidad perenne, por meses, semanas o días. No obstante, esto último no se conoce con certeza. La incidencia o el número nuevo de lesionados por el tránsito es una tarea pendiente que debe asumirse entre los ministerios de Salud y Transporte.



En el país hay cifras disímiles. Las más constantes, oportunas pero poco confiables, son las de ML, que año a año nos comparte Forensis, con un promedio de 540 muertos / mes, es decir, diariamente fallecieron 15-20 personas por hechos viales. Hace ya varios años, una de las colegas que allí trabajaba me compartía que era incierto el número o proporción de lesionados por tránsito que acudían a peritaje a ML, respecto a los que ocurrían en un territorio determinado.



Una investigación realizada en la costa norte del país entre 2013 y 2014 indicó que podría ser entre 10 %-30 %. Esto sucede porque ML trabaja para el Sistema de Justicia; los lesionados en siniestros viales acuden a valoración forense solo si hay una situación legal. A propósito, Forensis reporta cerca de 45.000 lesionados-año. Según la OMS, la relación lesionados-muertos es 50:1. Es decir, Colombia debe tener cerca de 350.000 lesionados-año.



Otra fuente para estimar la cantidad de lesionados es Fasecolda, que luego de la emisión de la Resolución 3823 de 2016, implementó el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud por víctimas de “accidentes de tránsito” (Siras).



En los últimos años refieren 700.000 lesionados-año; no obstante, hay indicios de sobreestimación, debido al mal uso / abuso del Soat (debería llamarse Solt: Seguro Obligatorio de Lesionados por Tránsito), pues en varias regiones, personas que tienen traumas y lesiones diferentes al tránsito aducen que estas fueron por un hecho vial. No obstante, acceder a sus registros es imposible.



Entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Salud deben generarse mecanismos y estrategias que permitan estimar la severidad de este problema a nivel nacional, departamental y municipal. Así se podría investigar y evaluar procesos de costo-efectividad / beneficio sobre los más afectados.



Investigadores a nivel nacional e internacional recomiendan fortalecer los registros y calidad de información.



En Colombia, luego de varios años, la tarea aún está pendiente.

JORGE MARTÍN RODRÍGUEZ

Profesor - Investigador del Instituto de Salud Pública, de la Universidad Javeriana