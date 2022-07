Un joven de 26 años habría fallecido mientras asistía al evento Red Room 2 Freakshow Fetish Party, una fiesta de música electrónica que se llevó a cabo este 2 de julio en Bogotá.



De acuerdo con una vocera de Échele cabeza, proyecto que se encarga de informar y orientar sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el lugar en el que se realizó la fiesta no contaba con los servicios necesarios para atender un evento de esas características.



“No había agua en el evento, hacia la una o dos de la mañana ya no vendían y cortaron el suministro en los baños, no dejaban que recargaran las botellas ni tomaran de los lavamanos”, dijo la vocera. Además, señaló que no había personal de primeros auxilios ni atención médica, lo cual, hubiera podido salvar la vida del joven.

🥺Frente a la infortunada muerte de un joven anoche en la fiesta #ReedRoom2 después de interactuar con alrededor de 100 personas asistentes al evento, podemos resumir lo siguiente:



1. Fallas en la logística. Falta de ventilación y zonas de descanso👇🧵 pic.twitter.com/7smG7RTwYj — Échele Cabeza (@echelecabeza) July 4, 2022

Una mujer que asiste a este tipo de eventos manifestó a Citynoticias que en los denominados ‘rave’ los espacios son muy reducidos, carecen de ventilación y no hay sitios para sentarse, además, denuncia que los organizadores no suministran agua potable sino que los asistentes deben comprarla a precios elevados.



Este lunes en horas de la tarde, la empresa Techno_Bogotá emitió un comunicado en redes sociales en el cual dan su versión de los hechos.



En el texto aclaran que el joven se encontraba con dos amigos cuando este presentó problemas de salud y cayó al piso. También Mencionan que el personal de salud le prestó los primeros auxilios y le realizó reanimación. De igual forma, expresan que se comunicaron en su momento con las autoridades, quienes acordonaron la escena y posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo.



El comunicado también señala que en el lugar sí había personal médico y se contaba con insumos para la atención. La empresa también reitera que los asistentes contaban con un mínimo vital de agua y niega que hubieran cerrado los registros en los baños.

Por lo pronto, las autoridades ya se encuentran indagando el suceso para determinar cuáles fueron las causas del deceso del joven.



