El Movistar Arena presentó la cartelera de espectáculos y artistas nacionales e internacionales, que se presentarán en el venue durante el segundo semestre de 2023. Algunos de los shows estarán en manos de: Disney On Ice, Blur, Maneskin, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte y los Fabulosos Cadillacs, entre otros.



Se proyecta que al finalizar el año el Movistar Arena haya realizado 100 espectáculos y recibido más de 650 mil asistentes en 2023.



Con esta programación Bogotá se sigue consolidando como epicentro de entretenimiento y cultura en el país, dinamizando la economía y generando un impacto positivo en el sector.



“Movistar Arena contribuye a la activación de la economía de la industria del entretenimiento generando entre 800 y 1.000 empleos indirectos cada vez que tenemos un evento full arena, y dinamizando otros sectores con la venta de boletería, el transporte, las ventas de alimentos y bebidas, el pago de impuestos y parafiscales, los gastos locales de artistas, los sponsors y las experiencias, entre otros", aseguró Luigi Quintero, gerente general del Movistar Arena.



Y agregó que estiman que el aporte a la economía de la ciudad y el país, gracias a la amplia cantidad de shows programados para 2023, será de más de 445.000 millones de pesos. "Esto sin tener en cuenta el aporte al sector turismo de visitantes que vienen fuera de la ciudad y el país para asistir a los shows", indicó Quintero.



Julio



• Flip and Fold Fest



• 5 Seconds Of Summer



Agosto

• Viva El Romance (Yuri, Charlie Zaa, Dyango, Raul Santi, entre otros)



• Bailoteca Vol. 1 (Billo´s Caracas Boys, Fantasmas del Caribe, Los Corraleros de Majagual, Los Hispanos, Los Melódicos, entre otros)



• Fuck News



• Natalia Lafourcade



• Niche Sinfónico



• Salsa All Stars (Andy Montañez, Fruko y sus Tesos, Javier Vásquez, Charlie Aponte, Willy García, Wilson Manyoma)



• Dante Gebel

Septiembre



• Pipe Bueno



• Disney On Ice (8 funciones)



• Manowar



• Tigres del Norte (2 Shows)



• Stream Fighters 2



• Piso 21



• Eladio Carrión



Octubre

• Exma



• Rels B



• George Harris



• Latino Music Awards



• Mora



• Maneskin



• Hombres G



• El Rito – Tributo a Soda Stéreo

Noviembre



• Bogotá Cultura Fest



• Marco Antonio Solís (2 shows)



• Blur



• Gojira y Mastodon



• Aitana



Diciembre



• Red Bull Batalla - Final Internacional



• Pablo Alborán



• Fabulosos Cadillacs (2 shows)



• Enrique Bunbury



• Apertura Festival Primavera Sound

REDACCIÓN BOGOTÁ​

