Prepárese para las movilizaciones en Bogotá este martes 28 de septiembre

El Comité Nacional del Paro, FECODE y la CUT anunciaron que este martes 28 de septiembre habrá movilizaciones en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá.



Los manifestantes saldrán a las calles para exigir el trámite al Congreso de la República de los 10 proyectos de ley presentados en 2020. Además, para denunciar la corrupción en el país y mostrar su desacuerdo con la reciente Reforma Tributaria tramitada por el presidente Iván Duque.



Las movilizaciones iniciarán a las 9:00 a. m. en los siguientes puntos de concentración:



-Universidad Pedagógica

-Parque Nacional

-Calle 27 con Carrera décima

-Plaza de La Hoja

-Portal de Las Américas

-Chicalá

-Avenida Cali con Suba

-El Puente de la Dignidad.



Habrá más de 350 Gestores de Diálogo y Convivencia acompañando la jornada, según informó Luis Ernesto Gómez, alcalde encargado. "Y únicamente en caso de generarse una situación de alteración o de disturbio mayor intervendrá el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)", escribió el funcionario en un comunicado.



El punto final de la movilización será la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad.

Recomendaciones

Graffiti en el Paro Nacional Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

1. Ir a la manifestación con un grupo de personas y crear un protocolo de seguridad, en el cual tengan un punto de encuentro y una lista de teléfonos en caso de emergencia.



2. Además de llevar una vestimenta cómoda, es importante usar pantalón y prendas con mangas largas (o una capa exterior) para proteger la piel de agentes químicos como el gas lacrimógeno.



De igual forma, si en algún momento de las manifestaciones sus ojos están expuestos a este gas, no los frote.

Cómo protegerse de los gases lacrimógenos, un hilo. pic.twitter.com/U6UpUzLWxj — Samii ♡︎ (@samm_samant) April 29, 2021

3. No hay que olvidar que la pandemia sigue entre nosotros, por eso se recomienda siempre portar el tapabocas de forma adecuada y mantener una distancia prudente con las demás personas.



4. No llevar mascotas pues pueden afectarse con mayor facilidad ante las multitudes, la vibración del suelo, los destellos y el impacto de las explosiones.



5. Salir de su residencia con el celular cargado por completo y, si es posible, llevar una batería portátil y un cargador adicional.



No olvide que puede fotografiar, grabar o tomar cualquier tipo de registro durante el desarrollo de la manifestación.



En caso de que no desee participar de las movilizaciones pero deba salir de su casa, salga con antelación y manténgase informado sobre las vías que pueden estar bloqueadas por el paso de los manifestantes.

