Movilidad sostenible en América Latina a ojos de una experta

Algunas ciudades de América Latina tienen un atraso en la inversión para la movilidad sostenible. ¿La consecuencia? Por un buen tiempo tendrán que adaptarse al cambio, en vez de anticiparse. Y esto, en últimas, costará más dinero, calidad de vida y contaminación ambiental para las capitales y ciudades intermedias.



Esta es una de las tesis de Priscille de Coninck, una de las personas que mejor conoce los sistemas de transporte en América Latina, sobre todo en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. EL TIEMPO conversó con ella, es especialista regional de la Agencia Francesa de Desarrollo, sobre el panorama de movilidad sostenible, una deuda del continente no solo con el ambiente, sino con el tráfico urbano.

¿Qué tal está América Latina en cuanto a transportes organizados y sostenibles?



El continente se caracteriza por tener grandes ciudades y una mayor tasa de urbanización. Por eso, la movilidad no es cualquier cosa. Aunque sí hay proyectos de sistemas desde principios de siglo XX, como el metro de Buenos Aires, la mayoría de urbes aún estaban muy quedadas. Fue hasta finales del siglo XX cuando comenzó la moda del BRT (Bus de Tránsito Rápido), como fue el caso de TransMilenio en Bogotá. Se pensó que eran menos costosos que los sistemas férreos y se harían más rápido. Pero la realidad es que luego tuvieron problemas de capacidad.

¿Hay evolución ahora?

Es evidente que se ha dado un salto en la visión hacia una movilidad eficiente, masiva y ecológica. Pero el atraso en inversión pasó cuenta de cobro: se está haciendo para adaptarse al cambio.



¿Cuáles son los proyectos más destacables en el continente?

Medellín, que ha crecido con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo, tiene puntos interesantes, como el sistema de cable aéreo. Esto fue una revolución no solo para Colombia, sino para países como Bolivia, donde, en La Paz, Mi Teleférico se convirtió en el sistema central de movilidad, con 10 líneas.



Hoy, la novedad es la movilidad eléctrica. Hay muchas ciudades que tienen expectativas para implementarlo y masificarlo en buses y taxis. Chile, por ejemplo, ha adquirido una de las flotas eléctricas más grandes del continente.

¿Pero sí resuelve el problema?

El de disminuir la contaminación sí, pero no tanto el de mejorar el tráfico. Para eso hay que hacer mejor organización territorial y fomentar el transporte público.



¿Qué tal estamos de voluntad política?



Hay cosas que hacer que son simples, que requieren voluntad, por ejemplo, el control de transporte informal. En Cali hicieron el BRT con el Mío, pero no se atacó el problema de los transportadores informales, que compitieron con el Mío y afectaron sus ingresos. También hay proyectos que son muy costosos como para que las ciudades los manejen. Por eso es importante que los Gobiernos nacionales se involucren financiera y técnicamente.



¿Cuál habría sido la clave para un mejor panorama?



Lo más aconsejable es pensar en transporte sostenible. 500.000 y un millón de habitantes. En ese rango de población tienes que empezar a mirar los sistemas masivos, porque luego tu ciudad va a crecer y tú no vas a poder tener el mismo margen de acción. Claro, nunca es demasiado tarde, pero para las megaciudades de hoy sí se requiere un plan y una inversión ambiciosa.



