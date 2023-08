Para reforzar las estrategias de movilidad en el sur de Bogotá, el Distrito implementó medidas adicionales en el corredor de la vía al Llano.



Precisamente, en la avenida Boyacá se activó un contraflujo a partir de las 5 p. m. y las 9 p. m. que va desde el portal Tunal hasta la Y de Yomasa para el Sistema Integrado de Transporte Público (zonal y alimentación), priorizando rutas largas y el descenso de pasajeros en diferentes puntos.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa con la vía al Llano? Alcaldía dice que no abrirá paso por falta de 'certezas')

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueos impiden paso Foto: cortesía de Óscar Bernal

Este contraflujo, que tiene como finalidad mitigar el impacto generado por el cierre de la vía al Llano, estará resguardado con 550 conos, 6 patrullas, más de 30 unidades de Grupo Guía, unidades de seguridad del cuadrante y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá para su adecuado funcionamiento.



Es importante mencionar que, durante la implementación de este reversible, estarán habilitados paraderos específicos en diferentes puntos y paralelos a sectores que habitualmente están autorizados para el ascenso y descenso de los pasajeros del SITP y las rutas alimentadoras del sistema TransMilenio.



(También puede leer: Plan retorno a Bogotá en vivo: así está la movilidad en la ciudad este lunes festivo)

Dado que el gobierno nacional no dio certeza sobre el funcionamiento de la vía al Llano, tomamos la decisión en @Bogota de cerrar la salida a la vía al Llano en Bogotá.

En consecuencia, no habrá paso de ningún vehículo y implementamos un contra flujo para transporte público. https://t.co/1jRaybilt6 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 24, 2023

Los vehículos encargados de la recolección de basuras en Bogotá también están siendo priorizados, con el propósito de garantizar su acceso al relleno sanitario Doña Juana y, de esta manera, la prestación de este servicio.



Adicionalmente, más de 100 unidades entre agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte están las 24 horas del día realizando diferentes labores de regulación y control del tráfico en esta zona, acompañados con gestores de gobierno, alcaldías locales y gestión social de las secretarías de Movilidad y Seguridad.



A su vez, la avenida Caracas cuenta con un plan especial cubierto por unidades de agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y TransMilenio para garantizar el flujo normal del componente troncal con destino y origen al portal de Usme.



Desde el Centro de Gestión del Tránsito y el C4 se realiza el monitoreo permanente no solo de la vía al Llano, sino de todas las vías alrededor de esta, con el fin de tomar decisiones que permitan agilizar el tráfico, mediante la priorización de semáforos o la implementación de medidas temporales para la gestión del tránsito, en caso de ser necesario.

Facebook Twitter Linkedin

Piden limpieza en la vía al Llano Foto: Óscar Bernal

Recomendaciones para los viajeros

La Secretaría Distrital de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma ante las posibles congestiones que se pueden presentar en el sur de Bogotá por el cierre de la vía al Llano.



La entidad recuerda que en este momento no se encuentra habilitado este corredor vial ni se tiene horario de apertura, hasta que no se garanticen, por parte de la concesión y las autoridades competentes, las condiciones de seguridad para el tráfico vehicular.



Actualmente, los vehículos particulares y de pasajeros no tienen acceso y la fecha de apertura total de la vía no se ha establecido, por lo que la Secretaría de Movilidad invita a los conductores a consultar información oficial antes de iniciar su viaje.



En las redes sociales de la Secretaría de Movilidad @sectormovilidad y @bogotatransito se entregará información permanente de la situación en la vía al Llano.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

EL TIEMPO