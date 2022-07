Desde inicio de este año se ha venido rumoreando que la Alcaldía de Bogotá está contemplando establecer la medida de pico y placa para las motocicletas que transiten la capital. A pesar de que ya se ha dicho en varias ocasiones que esto no es cierto, las especulaciones continúan.



Todo comenzó con el anuncio de la medida de pico y placa extendido para vehículos, que dio inicio el 11 de enero de este año. Con el fin de explicar los beneficios de la medida, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, concedió una entrevista a ‘Blu Radio’, en la cual pareció dar a entender que la restricción por placa también podría afectar a los motorizados en un futuro.

“Las motos no tienen pico y placa y no tienen peaje. Que no paguen peaje no depende de mí, sino del Gobierno Nacional. Una cosa que deberíamos estudiar es que todos los modos de movilidad que contaminan paguen algo, posiblemente mucho menos que un carro, pero tienen que pagar algo”, dijo la mandataria en enero.

¿Habrá pico y placa para motos?

Ante las constantes dudas, el secretario Distrital de Movilidad, Felipe Ramírez, fue contundente en su respuesta y desmintió que se esté preparando un proyecto que contemple la implementación de pico y placa para motos en Bogotá.



“Desde la Secretaría de Movilidad no hemos contemplado un pico y placa para las motos. Seguiremos trabajando para que todos los modos de transporte tengan la oportunidad de movilizarse en la ciudad, ayudando a la movilidad sostenible y compartida”, aseguró Ramírez en un video subido a la cuenta de Twitter de Movilidad Bogotá.

Desde @SectorMovilidad aclaramos que en Bogotá no rige la medida de Pico y Placa para motocicletas.



Asimismo, a la fecha NO hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción de Pico y Placa para este tipo de vehículos en la capital. pic.twitter.com/Ykpxs2GJuK — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 11, 2022

Con tales declaraciones se pretende acabar de una vez por todas con los falsos rumores y garantizarles a los capitalinos que “a la fecha no hay en curso ningún proyecto de modificación normativa” para esa medida.



Aún cuando estas afirmaciones fueron hechas el pasado 11 de julio, la mencionada cuenta de Twitter había escrito, el 16 de enero, el mismo mensaje desmintiendo que hubiera un proyecto de este aspecto que se estuviera contemplando para un futuro.

🔴Aclaramos que a la fecha NO hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción de Pico y Placa para motocicletas en Bogotá. pic.twitter.com/iLA5ciWJKh — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 17, 2022

