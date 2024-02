EN VIVO| Así avanza la movilidad en Bogotá ante manifestaciones programadas

Unos 1.800 policías estarán desplegados en Bogotá, como medida para preservar el orden ante las manifestaciones que están programadas para este jueves 22 de febrero por la elección de un nuevo Fiscal General por parte de la Corte Suprema.



Dada dicha coyuntura, lo invitamos a estar al tanto de las novedades en materia de movilidad que se presenten durante la jornada, como puntos afectados por las manifestaciones, cierres, desvíos y demás.



Le recordamos que la medida de pico y placa aplica este jueves para los vehículos cuyo último dígito de placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5, en horario de 6 a.m. a 9 p.m. También, tienen restricción los taxis con placa terminada en 3 y 4, de 5:30 a.m. a 9 p.m.



A continuación, siga el minuto a minuto y entérese de las novedades en la capital:

Minuto a minuto 04:00 TransMilenio inicia operaciones TransMilenio inicia las operaciones de la jornada, sin novedades que generen afectación en el sistema. FACEBOOK

⏰ 4:08 a. m. ⛅️



Ahora mismo nos permitimos anunciar el inicio de operación de #TransMi este 22 de febrero, sin novedades que generen afectación en el Sistema 🚎🚍🚠



Recuerda descargar #TransMiApp para vivir una mejor experiencia de viaje a bordo 📲☺️ #FelizJueves ♥️ pic.twitter.com/qTh0nbDIIj — TransMilenio (@TransMilenio) February 22, 2024



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS