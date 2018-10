Movilidad Futura pide no suspender contrato de semaforización

EL TIEMPO conoció que el consorcio Movilidad Futura 2050 -conformado por Sutec sucursal Colombia y Siemens- le solicitó en una comunicación a la Secretaría de Movilidad de Bogotá que decline su intención de suspender el contrato para la modernización de los semáforos en la capital, cuya acta de inicio se firmó el pasado 31 de agosto.



Esta respuesta se da luego de la solicitud que le había hecho el Distrito a este consorcio para suspender el contrato ya que esta no se puede hacer de manera unilateral si no de mutuo acuerdo.

La carta respuesta radicada por el consorcio señala que hasta el momento no se ha verificado ninguna circunstancia que permita libremente a las partes suspender el contrato.



Según el consorcio, la suspensión propuesta por la Secretaría de Movilidad, al parecer no tiene una finalidad útil y en ella se pide que sea por 15 días, pero no cuenta con los tiempos de resolución de ninguna autoridad para resolver los asuntos a su cargo.



Sobre la falsa carta que daba aval para seguir con el contrato y que nunca emitió la Procuraduría General de la Nación, el consocio señala en la comunicación que ese documento no constituye un argumento legal para suspender el inicio del contrato.



Frente los posibles efectos que tendría el suspender el contrato, el consocio señala en la comunicación que pondría en riesgo la adecuada ejecución de los recursos presupuestales destinados para el proyecto. Hay que tener en cuenta que este contrato se adjudicó en diciembre del 2017 y es por 173.000 millones de pesos.

El consorcio dice que no hay ninguna verificación que implique que el contrato debe suspenderse. FACEBOOK

TWITTER

Otro aspecto que se pondría en riesgo al suspender el inicio del contrato, según la comunicación, tiene que ver con posibles sobrecostos y el equilibrio económico del contrato.



Pero esta sugerencia de suspensión del contrato y la aparición de la carta falsa es apenas uno de los problemas que le han surgido a este proceso de modernización de semáforos. Otro meollo tiene que ver con la investigación por la presunta falsedad en la documentación que presentó Sutec Colombia, para quedarse con la licitación.



Sobre esto el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo ha dicho en su momento que es la justicia la que debe pronunciarse. “Si se confirma la falsedad se termina el contrato”, aseguró.



EL TIEMPO consultó al Secretario de Movilidad sobre la respuesta que dio el Consorcio y dijo que por el momento no le han dicho nada al respecto.

JOHN CERÓN

Periodista de EL TIEMPO@CeronBastidas