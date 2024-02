EN VIVO | Movilidad Bogotá: TransMilenio inicia sus operaciones sin novedades

Si este jueves 29 de febrero se va a movilizar en Bogotá, lo invitamos a estar atento sobre las novedades en materia de movilidad que se presenten durante la jornada, en cuanto a accidentes, cierres, manifestaciones y demás





Le recordamos que la restricción de pico y placa para carros particulares es para los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminen en 6, 7, 8, 9, y 0; en un horario extendido de 6 a.m. a 9 p.m.



Por otro lado, la medida también se aplica para taxis, de 5:30 a.m. a 9 p.m. No podrán circular los terminados en 5 y 6.



Siga a continuación el minuto a minuto: