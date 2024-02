EN VIVO: conozca las novedades en la movilidad en Bogotá este 15 de febrero

Si este jueves 15 de febrero se va a movilizar en Bogotá, lo invitamos a estar atento sobre las novedades en materia de movilidad que se presenten durante la jornada, en cuanto a accidentes, cierres, manifestaciones y demás.



(Además: Túnel de La Línea podría dejar de funcionar: proyecto en vilo por presupuesto general).

Le recordamos que la restricción de pico y placa para carros particulares es para los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminen en 6, 7, 8, 9, y 0; en un horario extendido de 6 a.m. a 9 p.m.



Por otro lado, la medida también se aplica para taxis, de 5:30 a.m. a 9 p.m. No podrán circular los terminados en 1 y 2.



(También: Metro de Bogotá subterráneo o elevado: SCI reveló cuál opción tuvo mayor puntaje).Siga a continuación el minuto a minuto:

Minuto a minuto 04:00 TransMilenio inicia operaciones sin novedades A esta hora, TransMilenio inicia operaciones en todas sus estaciones y portales sin novedades. FACEBOOK

Bonito dia ☀️ Iniciamos operaciones en estaciones y portales del Sistema ❤️



¡Gracias por moverte con nosotros! 😎 pic.twitter.com/fhaXwg8AwC — TransMilenio (@TransMilenio) February 15, 2024



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS