EN VIVO | Así avanza la movilidad en Bogotá este viernes 16 de febrero

A diario, miles de vehículos transitan por las vías de la capital. Si este viernes 16 de febrero se va a movilizar en Bogotá, lo invitamos a estar atento sobre las novedades en materia de movilidad que se presenten durante la jornada, en cuanto a accidentes, cierres, manifestaciones y demás.



Cabe recordar que la restricción de pico y placa para carros particulares aplica para los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminen en 1, 2, 3, 4 y 5; en un horario extendido de 6 a.m. a 9 p.m.



Por otro lado, la medida también aplica para taxis, de 5:30 a.m. a 9 p.m. Este viernes no podrán circular aquellos terminados en 3 y 4.



Minuto a minuto 04:00 TransMilenio inicia operaciones TransMilenio inicia operaciones en sus tres componentes sin novedades en todas sus estaciones y portales. FACEBOOK

Bonito día ☀️



El Sistema inicia su operación en estaciones y portales, recuerda estar atento a nuestras redes oficiales 📍 pic.twitter.com/3VJmYcrB3q — TransMilenio (@TransMilenio) February 16, 2024



