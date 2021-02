Por qué Bogotá se está inundando de cámaras

En la ciudad, los conductores vienen siendo sorprendidos con las pequeñas cámaras que están apareciendo instaladas en las puntas de los postes de semáforos o cerca de cebras peatonales o, incluso, en largos tubos pintados de amarillo y negro en los separadores.

No es que la ciudad se esté llenando de cámaras para captar in flagranti a los conductores que se cruzan los semáforos en rojo o exceden la velocidad, como ocurre con las llamadas cámaras salvavidas, de las cuales hay 72 (en 41 cruces), autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 37 más convencionales.



Los pequeños dispositivos, que han causado curiosidad y hasta alarma en algunos ciudadanos, forman parte del sistema de semaforización inteligente, una iniciativa que echó a andar en 2018 la administración de Enrique Peñalosa y tiene como objetivo agilizar el tráfico vehicular en la ciudad, principalmente en aquellas intersecciones más críticas.



Ese sistema, con un costo cercano a 185.000 millones de pesos, según la Secretaría de Movilidad, debió entrar en operación en agosto pasado; sin embargo, sufrió retrasos, causados, entre otros motivos, por las restricciones en el primer pico de la pandemia y las protestas masivas en 2019.



Hoy, el contrato tiene un avance del 87 por ciento, dentro del cual el componente de videodetección se encuentra en un 92 por ciento, es decir que de las 1.912 cámaras inteligentes definidas, 1.761 ya están instaladas, principalmente en Usaquén, Suba, Chapinero, Kennedy y Engativá. Movilidad espera que en el primer semestre de este año estén en operación todas las cámaras.

Son varios los tipos de cámaras las que vienen siendo instaladas en las vías de la ciudad: unas para controlar los semáforos, otras para medir las filas y otras para peatones. Foto: MAURICIO MORENO

El sistema de semaforización inteligente consta de cámaras con sus respectivos controladores (son el ‘cerebro’ de los semáforos y están conectados con una central) y se está implementando en 54 intersecciones viales y en 240 complementos en cruces peatonales y de biciusuarios.



Pero además, tienen cámaras detectoras –ubicadas en lugares estratégicos y con amplio campo de visión– que permiten establecer la distancia de la fila cuando el semáforo está en rojo y cuántos carros pasan en verde. Todo es operado desde una central semafórica, ubicada en la sede de la Secretaría de Movilidad.



Con estos dispositivos se miden en tiempo real las variables de tránsito en la ciudad y se puede ajustar la programación semafórica de acuerdo con el comportamiento de la movilidad, lo cual beneficia a todos los usuarios de las vías.



“Trabajando en conjunto, elementos en vía y plataforma central, se lograrán beneficios en disminución de tiempos de espera por semáforo en rojo, principalmente en las intersecciones donde se implementarán estos sensores para medir variables de tránsito”, indica la entidad distrital.



El sistema era obsoleto



Con este sistema se está reemplazando otro que tiene más de 20 años y era operado con cable de cobre desde tres centrales, que se había quedado obsoleto y no permitía conectar toda la red desde una gran central, y había zonas que no estaban conectadas.



Desde 2002, la ciudad hizo varios intentos por actualizar el sistema de semaforización, pero no había podido. Solo en 2018, según le explicaron a EL TIEMPO varios expertos, se tomó la decisión de cambiar la tecnología que se utilizaba, que solo tenía un proveedor. Ahora es una tecnología abierta, es decir, en el mercado hay varias compañías que cumplen con los estándares.



“El principio de una semaforización de una ciudad es coordinar que los semáforos de un punto al siguiente y al siguiente y al siguiente... estén coordinados para que el tráfico pueda fluir lo mejor posible. Y cuando uno tiene intersecciones tan seguidas en una ciudad densa como Bogotá, el flujo del tráfico depende de que esas intersecciones estén bien coordinadas”, explica Alejandro Forero, exasesor de la Secretaría de Movilidad en la administración anterior.



Se estima que el sistema de semaforización inteligente que se está habilitando reduce en un 30 por ciento el tiempo viaje de los vehículos. En otras palabras, según Forero, si el viaje promedio de un recorrido es de 1 hora, se podría estar ahorrando entre 15 y 20 minutos.



Esa reducción, dice, ya se siente en la disminución del tamaño de los trancones, la eliminación de los planes retorno los fines de semana y en los tiempos de los cruces de vías pequeñas con principales.



Darío Hidalgo, investigador en movilidad, también dice que el objetivo de la semaforización inteligente es que las personas que van en carro y en bus pierdan menos tiempo en los semáforos, y destaca que el sistema le “da más capacidad a la red vial, sin construir más carriles”.



El experto también señala que además de reducir los tiempos de viaje, el sistema permite darles prioridad a los carriles de buses de transporte público, más tiempo para los ciudadanos en los cruces peatonales, lo que redunda en mayor seguridad, o, incluso, generar giros adicionales.

