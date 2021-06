Estas son las 39 estaciones de TransMilenio que están sin servicio

Tras las semanas de manifestaciones y caos que ha vivido Bogotá, TransMilenio informó que su infraestructura se ha visto afectada especialmente por los ataques de vándalos hacia las estaciones, portales y buses del sistema.

Siendo esto así, la empresa publicó la lista de las 39 estaciones que están sin operación "por no brindar las condiciones de seguridad para los usuarios y la operación debido a los actos vandálicos. 2 estaciones (están) operando con esquema de contingencia de horario especial con validación manual y 6 estaciones (están) con cierres parciales".



Programa su viaje teniendo en cuenta que estas estaciones están cerradas. La mayoría se encuentran en la troncal Américas:



Caracas

Calle 19

Cale 76



Autonorte

Héroes



Calle 6

Guatoque-Veraguas

Tygua-San José



Carrera 10

​San Diego

Las Nieves

San Bernardo

Policarpa

Country Sur

Calle 80

​Quirigua

Polo

Escuela Militar



Suba

Suba-TV 91

Américas

Centro Memoria

Modelia

Biblioteca Tintal

Av. Américas - AV. Boyacá

De la Sabana

Patio Bonito

San Facon - Cra 22

Transversal 86

Distrito Grafiti

CDS - Carrera 32

Mandalay

Pradera

Puente Aranda

Carrera 43

Zona Industrial

Caracas Sur

Fucha

Hospital

Nariño

Hortúa

Socorro

Olaya



Autopista Sur

NQS - Calle 30 Sur



Soacha

San Mateo

Terreros - Hospital C.V

La Despensa

#TMahora (5:03a.m.)



El sistema inició operación sin novedades operativas en sus tres componentes:

📌Troncal

📌Zonal

📌TransMiCable

39 estaciones se encuentran inoperativas por no brindar las condiciones de seguridad necesarias para usuarios y colaboradores. pic.twitter.com/Qmdzyw1c9h — TransMilenio (@TransMilenio) June 28, 2021

Además de estas estaciones, hay seis de ellas que tienen afectación parcial, por eso es importante estar consultando paulatinamente los canales de información para ver el estado de funcionamiento: Tercer Milenio, Calle 22, calle 34, calle 57, calle 63 y Molinos.



Asimismo, tenga presente que hay algunas estaciones que tienen un horario establecido para el ingreso y otro para la salida de usuarios.



Horarios solo de ingreso:

Olaya: de 4 a.m. a 10 a.m.

San Diego: de 3 p.m. a 8 p.m.



Horarios solo de salida

Calle 76, Héroes y San Diego: de 4 a.m. a 10 a.m.

Olaya: de 3 p.m. a 7 p.m.

Los usuarios también han reportado en redes sociales que en la mañana de este lunes se están presentando problemas en el portal Usme.

