La calle 76, una pesadilla para la movilidad en el norte

No muy lejos de donde antes se podía divisar el monumento a los Héroes, en la calle 76 con carrera 11, se puede evidenciar cómo ambulancias y vehículos particulares se parquean y aglutinan sobre los andenes de entidades promotoras de salud (EPS), que se han instalado en el sector. Se escuchan los pitos y las sirenas de las ambulancias que llegan con prisa a dejar pacientes y hay largas filas de vehículos que están paralizados por cuadras. Todo este caos ha generado una gran congestión en la movilidad en esa zona del norte de la ciudad.



“Acá solamente traen pacientes para que se hagan los exámenes, pero los carros se parquean y no dejan salir las ambulancias. Y acá está prohibido parquear", expresa Luz Dary Peña, comerciante en el sector por 15 años y quien tiene un puesto de venta del Distrito muy cerca de una de las EPS del lugar.



Esta mujer asegura que la situación siempre ha sido la misma, las personas ingresan a los centros médicos para realizar una consulta, asistir a una cita médica, o llevar a un familiar para que sea atendido, pero pasan por alto las señales que indican la prohibición de parqueo.



En la zona hay al menos tres parqueaderos públicos, que tienen una tarifa estándar de 90 pesos por minuto; alrededor de 5.400 pesos por hora. Sin embargo, los conductores prefieren parquear en la calle asumiendo el riesgo de poder ser multados.



Óscar Torres, de manera informal ubica los vehículos y los ‘vigila’ mientras las personas realizan las diligencias en los centros médicos. A cambio recibe 1.000 o hasta 2.000 pesos. Él afirma que aunque es prohibido parquear, los conductores estaciones sus carros porque no tienen para pagar un parqueadero.



“Son los señores de las empresas los que les dan la autorización para estacionarse ahí, tomando un riesgo por tránsito. Pero aquí llega gente enferma que necesita realizar su diligencia. Entrar a la abuela, la mamá o un hijo para que sean atendidos y volverlos a regresar y esperarlos, mientras que ellos se van”.



Por su parte, las entidades prestadoras del servicio de salud aseguran que cuentan con los permisos necesarios para que los vehículos de emergencia, como las ambulancias o las camionetas de atención inmediata, se puedan estacionar en los sectores demarcados.



“El problema radica en que los carros particulares no respetan las zonas designadas para las ambulancias. Aquí ya han venido varias veces policías de tránsito para poner partes y llevarse vehículos”, señala Andrea González, coordinadora de uno de estos centros médicos.

El panorama se repite no muy lejos de esta calle. A un par de cuadras se puede llegar hasta otra clínica que tiene sus alrededores atestados de ambulancias, se pueden contabilizar por lo menos siete, algunas están estacionadas adentro de las instalaciones y otras, parqueadas en la vía.



“Solo las ambulancias tienen autorizadas las bahías de la clínica nueva El Lago”, asegura Juan Carlos Pérez, uno de los conductores de vehículos de emergencia que se encuentra parqueado en la calle mientras espera a un paciente que acaba de ser ingresado.



Él explica que el tiempo que tienen que estar estacionados en la calle depende de cuánto se demore el paciente en la cita o la autorización que haya en el momento para poder estar en el lugar. En ocasiones tienen que ir hasta dos o tres veces en el día y asegura que las autoridades de tránsito no les han realizado llamados de atención.



Para Sebastián Cárdenas, interventor de TransMilenio, la movilidad no se ha visto afectada. Dice que ocasionalmente se han presentado trancones, pero con los biarticulados no ha habido inconvenientes de circulación.



Y afirma que “la solución sería destinar al menos una bahía mucho más grande y que la clínica no permita que se presente tanta aglomeración de vehículos de emergencia y cuadre un espacio con las empresas prestadoras del servicio para que no pase esto”.



Diego Andrés Lozano

Para ELTIEMPO.COM

Redacción Bogotá