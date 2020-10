La autopista Norte / Voy y vuelvo

La Ocde define las autopistas del mundo como espacios libres de carreteras que las atraviesen al mismo nivel, seguras, aptas para todo tipo de transporte motorizado, de calzadas separadas para viajar en doble sentido y especialmente señalizadas.

Otra de sus acepciones es que deben ir por vías circunvalares, es decir, por fuera del perímetro urbano, y su conexión con los barrios debe estar perfectamente delimitada y señalizada.

Yo no sé cuántos de estos atributos tenga nuestra autopista Norte, que nace, en estricto sentido, en Los Héroes y va a parar en la sabana. O, si se quiere ser más pretencioso, en la costa norte colombiana.



Pero detengámonos en el tramo que nos interesa, ese que siglos atrás, según se deduce del ‘Atlas histórico de Bogotá 1538-1910’, sirvió de camino para la transacción de productos entre Bogotá y los municipios de la sabana, particularmente Zipaquirá, Nemocón y Tausa. Si bien la ruta nacía en Las Nieves y terminaba en el Puente del Común, “fue necesario trazar el nuevo camino varios metros más al occidente en terreno plano, alejado de las ondulaciones que imponía al viejo camino sobre las faldas de la cordillera”, dice el texto en mención.



Esto fue a comienzos del siglo XIX. Ya a mediados del XX, en 1956, Rojas Pinilla le dio la forma a la autopista Norte que conocemos hoy. Entonces era un gran valle despoblado, con una espectacular vía de concreto y poco tránsito, pero sin duda visionaria, aunque el arquitecto e historiador Alberto Escovar lamenta que Rojas no hubiera previsto que la susodicha autopista iba a quedar, irremediablemente, incrustada en la mitad de la ciudad, simbolizando justo lo que no es una autopista.

Quienes solemos transitar por ella conocemos de memoria sus males. La superpoblación de sus alrededores, con más y más conjuntos residenciales; el inusitado auge del comercio, de edificios sin estilo, sin relación alguna con el entorno; las transformaciones que a lo largo de sus 64 años ha registrado y el boom industrial, educativo y urbanístico de los municipios de la sabana, en donde hoy el 33 % de su población es de origen bogotano, convirtieron esta vía en una de las más apetecidas para salir de la ciudad.



Son muchos los males que hoy acompañan a este emblemático corredor vial. El primero de ellos es la disputa por el espacio. Sus carriles laterales y centrales están ocupados por toda suerte de vehículos, desde tractomulas que sin más se movilizan por las calzadas del medio –que deberían ser las rápidas, para vehículos– hasta ciclistas y motociclistas, que se abren paso por entre murallas de carros de todos los tamaños, que viajan a velocidades desiguales, zigzagueando por entre baches, reparcheos, ventas ambulantes, habitantes de calle y colados de TransMilenio. Sí, señores; es la autopista.

Luego están las rutas escolares, decenas y decenas de ellas fruto de construir colegios cada vez más alejados de la ciudad, donde los niños aprenden más de trancones y de cómo tenerles paciencia, antes que de historia de su propia ciudad. La situación por ahora no es crítica, pues la pandemia aún mantiene a muchas de estas instituciones con escasa presencialidad. Pero antes el drama era tal que debió habilitarse un carril exclusivo para los buses de los colegios.



A la altura de la calle 170, el drama es a otro nivel. Miremos si puedo describírselos: allí confluyen los vehículos que vienen del sur y del norte de la ciudad, la flota de TransMilenio, todo el transporte que recoge la avenida Boyacá y desemboca en la autopista, además de los buses intermunicipales, un verdadero peligro. Estos últimos hacen una chambonada temeraria: se cruzan del extremo derecho de la vía al extremo izquierdo, no respetan a nadie,

Son amos de la calle, hacen prácticamente una ‘L’ para luego estacionar y recoger pasajeros de forma ilegal o para dirigirse a la terminal de transporte del norte, otra chambonada haberla instalado en ese lugar. Pero ahí está.



Unos metros atrás hay otra chambonada de marca mayor, heredada de la administración Petro: las estaciones de TransMilenio Toberín, Mazurén y Calle 146 quedaron mal diseñadas y, oígase bien, tuvieron que ‘robarle’ un carril a la vía para poder cuadrar la cosa. Hoy sigue tal cual, con un carril menos y unos maletines color naranja que son un peligro para los conductores y arman trancones a diario. Y súmenle el mal estado de las lozas, que viene desde la construcción de la troncal, en el primer gobierno de Peñalosa.



Volvamos a la 170. En este tramo, la vía pasa de cinco carriles a tres, 50 % menos de espacio para todos. Calculen el embudo. Y cuando se consigue salir de ese entuerto viene luego el tobogán, dado el pésimo estado que a esa altura presenta nuestra llamada vía insigne. Han reparchado y bien, hay que decirlo, pero no se compadece con lo que debería ser la autopista.



En esos mismos tres carriles se reencuentran camiones, motos, carros, buses, vehículos fúnebres, venezolanos a pie, perros sueltos, escombros, estudiantes que intentan pasar de un lado a otro, más habitantes de calle –que además armaron cambuches en el separador central– y ciclistas, muchísimos ciclistas: niños, mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Todos juntos. Si no ha habido tragedias mayores en la autopista Norte de Bogotá, es porque Dios es grande.



Y así, en medio de ondulaciones y obstáculos, arribamos al llamado peaje de Andes, es como llegar a una autopista de verdad. Recién ampliada y todo, con varias casetas para el paso rápido, demarcada, con protección a lado y lado, espectaculares puentes peatonales y un margen para que los ciclistas rueden sin problema. Envidiable, señores de Accenorte.

Nunca entendí por qué la ampliación en este tramo fue tan expedita y en cambio la parte que le tocaba a Bogotá se enredó. Era donde más se necesitaba, sin duda, pero la parte ampliada –del peaje hacia el norte– salió como un rayo, se extendió la concesión y todos felices. ¿Y Bogotá? ¡Que se la coma el tigre! Que sigan entrando los que quieran a ocupar nuestras vías sin pagar un peso, que se joda la ciudad por boba, mientras del otro lado tranquilos.



Desde la pasada administración de Peñalosa se tienen diseños y propuestas para ampliar la parte de Bogotá, y la alcaldesa Claudia López ha continuado con el proceso; ojalá se dé porque se necesita. Será una prueba de fuego para saber si la llamada Bogotá-región –que todos aplaudimos– va a engranar cuando llegue el momento de ver cómo se paga ese tramo, con un peaje o con un cobro extra del que ya existe.



Escovar define muy bien lo que le pasa a esta vía: “La autopista Norte es una orquesta sin partitura”. Juzguen ustedes.



¿Es mi impresión o... después de la Minga y de las protestas de esta semana habrá cara para imponer una posible nueva cuarentena en la ciudad?

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor jefe de EL TIEMPO