Inmovilización de una moto en menos de un minuto causa indignación 

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado un procedimiento de tránsito en el que sin croquis, ni registros, inmovilizaron una motocicleta en menos de un minuto.



El hecho se presentó en la carrera décima con calle 65, en la localidad de Chapinero, y causó indignación en la ciudadanía, pues en la grabación se ve que el procedimiento no cumplió ninguna norma.

Todo comenzó cuando un uniformado señala con su dedo una motocicleta que estaba parqueada en un predio privado junto a otros tres vehículos de este tipo. En ese momento los operarios de la grúa inician el procedimiento y sin ni siquiera detener su automotor abren las puertas para descender e inmovilizar la moto en menos de 30 segundos.



"Cuando finalizó mi trabajo me dirijo hasta donde estaba mi moto y ya no la encuentro en el lugar. Lo que pasó fue que rápidamente se bajaron los señores de la grúa y levantan mi moto en menos de cinco segundos, los señores de tránsito no hicieron ningún procedimiento para la inmovilización", denunció Fernando Sotelo, motociclista afectado.



La secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito aún no se han pronunciado, pero afirmaron que ya están investigando la situación.



Por su parte el concesionario que opera la grúa emitió un comunicado disculpándose por el procedimiento. “Ofrecemos disculpas a la ciudadanía. Iniciaremos investigaciones y tomaremos correctivos a fin de evitar nuevas faltas. Seguiremos trabajando de la mano de Sector Movilidad y Transito Bogotá en procura de evitar faltas y abusos en la ejecución de los procedimientos”, señalaron.

Qué título le pondrían a este procedimiento... pic.twitter.com/bAKLMjPxCN — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) August 27, 2020

El video que se viralizó en redes sociales causó indignación y varios motociclistas de la ciudad se pronunciaron al respecto.



"Uno se da cuenta que lo trabajan como un negocio. Ni siquiera se detienen a mirar qué pasa con la moto, de quién es, o hacer un croquis por lo menos para verificar cómo está la moto y subirla con un procedimiento adecuado", afirmó David Bermúdez, un motociclista.



Fernando Sotelo, el dueño de la moto inmovilizada, espera poder recuperar su vehículo lo más pronto posible, pues la utiliza para trabajar. Tendrá que pagar $438.900 por una supuesta infracción al estacionar en un sitio prohibido, $122.900 por el servicio de grúa y $27.300 solo por la primera noche en los patios.



Sotelo afirmó que por ahora solo quiere recuperar su vehículo de trabajo y que después de eso apelará el comparendo.

Para seguir leyendo:

- Guía para la nueva fase de cuidado en Bogotá.



- Las reglas de la nueva normalidad que arranca este jueves en Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET