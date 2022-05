Hace cuatro meses entró a operar la extensión del pico y placa a todo el día y la percepción de los bogotanos y expertos es que el trancón o no ha bajado o, por el contrario, aumentó, aunque para ese momento la Secretaría Distrital de Movilidad estimó que cada día iban a salir de circulación alrededor de 995.000 vehículos.

El pico y placa extendido comenzó el 11 de enero pasado, como medida para aliviar los trancones que se venían con el aumento de obras de infraestructura en la ciudad. La Alcaldía señaló que se pasaba de 300 a 500 frentes de trabajo.



Y si bien al principio los conductores sintieron una mejoría en la circulación, apenas la ciudad estaba volviendo a la normalidad, porque se esperaba que terminaran de regresar las miles de familias que habían salido de viaje en el fin de año y comenzaran las clases en colegios y universidades.



En ese primer mes, con el nuevo horario de restricción (antes se aplicaba de 6 a 8:30 a. m. y 3:30 a 7:30 p. m.) fue palpable un aumento de la velocidad promedio en las principales vías. Según la Secretaría de Movilidad, el promedio estuvo en 29 km/h en enero. Pero luego cayó a 25 km/h y así se ha mantenido hasta lo que va de mayo.



Lo preocupante es que, según analistas y expertos en movilidad consultados por este diario, al tiempo que irán aumentando los frentes de obra en la ciudad, los trancones serán cada vez mayores, debido a varios factores.



Por un lado, el mercado de vehículos no se desestimuló con el aumento de la restricción a 15 horas. Por el contrario, este sigue creciendo, incluso a niveles de la prepandemia. “Desde que se establecieron este tipo de medidas, la lógica es que aumenta la entrada de vehículos, ya sea nuevos, motos o usados (...). Es ingenuo pensar que nos bajan de los vehículos y nos vamos a subir en TransMilenio o en el transporte público”, asegura Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco.

Si bien el ingreso de carros nuevos ha tenido una reducción y hay un represamiento en la entrega –por la crisis portuaria y la falta de insumos en la industria automotriz– esos vehículos finalmente estarán matriculándose y saliendo a las vías. El gremio del comercio considera que es muy difícil establecer una cifra sobre los automotores represados, pero recuerda que el año pasado las importaciones superaron el 50 por ciento y que este año han crecido un 28 por ciento. La capital del país participa con el 40 por ciento de ese mercado.



En Bogotá, la Ventanilla Única, donde se realizan los trámites de tránsito, reporta 16.219 carros matriculados en los primeros 4 meses del año, para menos 4,49 por ciento frente al mismo periodo de 2021, cuando ingresaron 16.982 unidades nuevas.

Qué pasa con los usados

Después del auge de 2021, los usados tampoco dan muestra de que se vayan a reducir. Ese año se traspasaron 1’134.636 unidades en el país, para una relación de un vehículo nuevo en circulación por 4,5 usados rodando.



Puntualmente en la capital, según Andemos, en enero y febrero pasados crecieron más que en esos mismos meses de 2021. Se pasó de 13.748 a 19.837 traspasos en el primer mes y de 32.620 a 35.082 en el segundo. En los siguientes los números estuvieron por debajo.



El crecimiento de estos ha sido motivado en parte por la escasez de carros nuevos, lo que ha incrementado los precios e incluso, como lo advierte Visbal, el retorno a la ciudad de aquellos que en el pasado fueron matriculados y con los años terminaron en municipios y veredas. Pero también por la demanda que generó el pico y placa de todo el día.

Frente a las ventas de vehículos, Juliana Rico, directora de la Cámara Automotriz de la Andi, considera que Bogotá tienen un comportamiento distinto al resto de ciudades. “Las cifras muestran que por el pico y placa se han profundizado tanto el incremento excesivo de los vehículos usados como el no incremento de los nuevos (...), con lo que la restricción ya no es un tema de movilidad ni ambiental”.



José Clopatofsky, director de la revista Motor, explica que el aumento de los traspasos es porque la gente necesita el carro para movilizarse el día de pico y placa. “Nadie compra para estar en el trancón ni para que le cobren impuestos; como no hay nuevos, la gente ha tenido que comprar usado, el segundo o el tercero, para poder funcionar”.

Las motos están disparadas

Y no se diga de las motocicletas, que están imparables, en términos de matrículas, sobre todo en municipios como Funza, Soacha, Madrid, Mosquera y Chía. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), entre el 11 de enero y el 30 de abril, los vehículos de dos ruedas sumaron 56.236 en Cundinamarca y Bogotá, y se cree que la mayoría transita por la ciudad. De ese total, la capital del país apenas registra 1.081.



“Es evidente que el pico y placa no ha desestimulado la comercialización de carros y motos. Un mercado cuyas ventas no paran y que, paradójicamente, le significa a la ciudad ingresos tributarios considerables”, señala Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos. Esta sinsalida, según Oróstegui, se ha agravado por las excepciones (pago por congestión y carro compartido) y las plataformas de transporte, a las cuales se han inscrito un sinnúmero de carros particulares.



No obstante, la Secretaría de Movilidad insiste en la invitación a movilizarse en otros medios, como el transporte público, la bicicleta, a pie o utilizar alguna de las excepciones. Reporta que en el pago por congestión, con corte al 5 de mayo, estaban activos 28.726 permisos y un promedio por semana de 22.458. Estos le han dejado al Distrito 59.997 millones de pesos. Y el carro compartido (con tres o más personas) 149.838 fueron inscritos en la semana entre el 30 de abril y el 6 de mayo.



Con esa posición coincide José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de logística y Movilidad de la Universidad Nacional, quien dice que “no se ve en el futuro cercano un aumento de la velocidad para los carros privados” y que, por el contrario, con el incremento de ventas de motos y carros, el aumento de obras en vías y la poca gestión del tráfico lo que se prevé “es un trancón permanente”.



Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, dice que si bien el aumento de vehículos no es generado exclusivamente por el pico y placa extendido, sí cree que es hora de buscar alternativas más amables, como la restricción por bloques durante el día que propuso el gremio, pensando en mejorar la calidad de vida de los bogotanos.



Así mismo, el investigador en movilidad Darío Hidalgo insiste en que lo que vive se hoy en la ciudad “es el resultado de que desde hace 10 años no se pone al servicio nada significativo en transporte público masivo (...). Por eso, tiene razón la alcaldesa al decir que hay que seguir muy rápido invirtiendo en transporte masivo”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24