EN VIVO| Se recupera la moviliad tras accidente entre bus escolar y motocicleta en Bogotá

Pico y placa para este 8 de abril



¡Ojo! Si va a circular en las calles de la ciudad, recuerde que los vehículos particulares con placas terminadas en 1,2,3,4 y 5 no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

​

​Los taxis con placas terminadas en los números 1 y 2 tampoco podrán circular entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.