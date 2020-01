Bloqueos y enfrentamientos con el Esmad complican movilidad en Bogotá

Hoy 21 de enero están programadas marchas, plantones y manifestaciones en varios puntos de la ciudad, promovidas por organizaciones sociales, centrales obreras y estudiantes.



En esta jornada, que empezó a tempranas horas de la mañana en zonas como Suba, Fontibón y Kennedy se estrenará formalmente el nuevo protocolo para atender la movilización social que publicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Las concentraciones se iniciaron desde las 5 de la mañana. De hecho, se han establecido 11 puntos de reunión.

Desde las 4:30am gestores de Convivencia y Secretaria de Gobierno han estado en el Portal de Suba y dialogado con manifestantes, que habían anunciado hacer un plantón, no un bloqueo de Transmilenio.



Ha transcurrido más de una hora. Es necesario dejar movilizar a los ciudadanos. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 21, 2020

Puntos de concentración

Portal Suba.



Portal Norte.



Portal 20 de julio.



Estación Banderas.



Avenida Suba con Ciudad de Cali.



Frente al edificio San Martín (carrera 7.ª con calle 32).



Plazoleta del centro comercial DiverPlaza.



Parque Nacional



Ministerio de Salud.



Avenida Primero de mayo con carrera 10.ª.



Plaza de Bolívar.

Estos serán los recorridos de las marchas

Desde la Universidad Pedagógica hasta el monumento de Los Héroes.



Del monumento de Los Héroes al barrio San José de Bavaria.



Desde la carrera 24 con calle 45 hasta Galerías.



De la Universidad Distrital, al portal de Las Américas.



Desde las universidades Distrital y Nacional hasta la estación Banderas.



Desde la estación San Mateo (Soacha) hasta la estación de Bosa.



Del parque del Sol a la carrera 30 con calle 3, y de del parque Nacional a la plaza de Bolívar.

Siga aquí los minutos más importantes de las protestas en Bogotá

7:48 a.m. En la carrera Séptima con calle 40, sentido Sur- Norte, se presenta un bloqueo por parte de estudiantes en dos carriles de la calzada mixta. Paso de vehículos en carril rápido.



7:42 a.m. En la avenida Primero de Mayo con avenida Caracas se presenta una manifestación a esta hora con afectación de dos carriles en el corredor vial. A la hora en el punto se tiene recurso de Recomoto TM, Policía de tránsito.

7:39 a.m. En este momento ya se dispersaron los manifestantes frente a Subazar y se recupera la movilidad en la zona.



7:16 a.m. En este momento ya se presentan enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Esmad.



6:57 a.m. En este momento cientos de personas tuvieron que bajarse de los buses y caminar por la vía para llegar a sus destinos.

Ya se presentan los primeros enfrentamientos entre encapuchados que atacan con piedras y miemrbos del Esmad. Foto: Mauricio Moreno

Cientos de personas tuvieron que bajarse de los buses. Foto: Mauricio Moreno

6:30 a.m.



Troncal Décima

Se cierran estaciones Avenida 1 de Mayo, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín y Bicentenario por bloqueo ajeno a la operación en el sentido Sur - Norte. Flota hace retornos en estación Bicentenario



Troncal NQS Sur

Se habilita paso normal en San Mateo.



Troncal Suba

Se mantiene cerrado Portal Suba y estaciones Campiña y Transversal 91 por bloqueo ajeno a la operación en ambos sentidos.



Flota troncal hace retornos en estación 21 Ángeles.

6:22 a.m. En la Troncal de la carrera Décima se presentó un bloqueo en la estación avenida Primero de mayo en el sentido Sur- Norte. No hay paso en el punto. La flota inicia desvíos por la avenida Caracas.



6:23 a.m. En la Autopista Norte con calle 193 se presenta un incidente vial entre un camabaja, un bus de servicio especial y un alimentador.



6:14 a.m. En la calle 13 con carrera 92 se presenta una manifestación con afectación vial de dos calzadas en ambos sentidos con un aforo de unas 15 personas. Ya hay gestores de convivencia en el sector.



6:06 a.m. En la Autopista Sur con calle 63 se presenta una manifestación de diez personas con pancartas. Se asigna una unidad de tránsito.

