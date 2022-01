Bogotá comenzó este martes 11 de enero la aplicación del nuevo horario de pico y placa. A partir de este momento, el pico y placa en Bogotá irá de lunes a viernes, de 6 a.m. a 9 p.m.. El modelo de placas pares e impares seguirá siendo el mismo.



Según cálculos de la Policía de Tránsito, con esta medida se espera que dejen de circular entre 400 mil y 500 mil vehículos por las calles de Bogotá. Esto, aseguran, facilitará la movilidad en una ciudad que este 2022 abrirá 500 frentes de obra.



(Le puede interesar: Pico y placa extendido en Bogotá: así funciona desde este martes)

"Vamos a tener unas obras de infraestructura muy fuertes y necesitamos modificar la forma como usamos el carro particular. Por eso la invitación a la ciudadanía es a que entendamos que Bogotá no puede seguir recibiendo todos los años 75.000 carros nuevos y no podemos seguir con una tasa de ocupación de los carros de 1,2 personas. No podemos seguir pretendiendo que todos nos movamos en nuestros carros solos y en las horas pico. El problema no son los carros, sino el uso que les damos", aseguró, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, el saliente Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



A su vez, este martes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado para elegir la movilidad compartida como una alternativa: "Hoy inicia la era de la movilidad compartida y la movilidad inteligente en Bogotá. La movilidad compartida nos va a permitir lo que tuvimos ayer, menor accidentalidad, mejor movilidad. La movilidad organizada, compartida e inteligente nos mejora la vida a todos".

Facebook Twitter Linkedin

Claudia López habla sobre las novedades en pico y placa. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



No obstante, recordó que también existe la alternativa de Pico y Placa Solidario. "De ninguna manera compre un segundo carro. Quedan tres alternativas: Carro Compartido, Pico y Placa Solidario y transporte público. A su vez, le ruego a los gremios organizar los horarios: cada empresa puede organizar horarios distintos para que no todo el mundo tenga que venir entre 6 a.m. y 8 a.m.", resaltó López.

¿Cómo va la movilidad en este martes con la nueva restricción?





Google Maps



De acuerdo con el visor de tráfico de Google, en general, la movilidad en Bogotá fluye en buenas velocidades. No obstante, hay algunos puntos con trancón:



- La carrera 1 a la altura de la cárcel La Picota.



- La Autopista Sur en el límite entre Soacha y Bosa



- La avenida Boyacá, frente a Bavaria y Castilla



- La avenida Ciudad de Cali, entre las calles 8 y 13



- La calle 80, después del Puente de Guadua

(Para seguir leyendo: Los cambios que se vienen para Bogotá a partir de hoy)

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO