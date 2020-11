Las pullas de Claudia López a Peñalosa por TransMilenio en la calle 13

La alcaldesa Claudia López aseguró este martes que en la calle 13 se hará un TransMilenio más pequeño que el que había dejado estructurado su antecesor, Enrique Peñalosa, para ese corredor vial que conecta a Bogotá con el occidente de Cundinamarca.

El pronunciamiento lo hizo lo mandataria luego de que se firmaran cuatro convenios con los cuales la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional se comprometen a desarrollar proyectos de infraestructura vial y férreos de manera conjunta, con el fin de integrar a la región.



Entre esos convenios está el que busca mejorar la conectividad del borde occidental y que tiene a la calle 13 como su principal eje.



De hecho, este corredor ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, debido a que con la implementación de una ciclorruta por el centro, generó la reacción del gobernador Nicolás García, quien pidió que se estudiaran fórmulas conjuntas, y la protesta de los transportadores de carga y pasajeros, porque se les aumentó el tiempo de viaje por esta vía.



De acuerdo con la alcaldesa, el TransMilenio que se hará por la calle 13 no será el mismo que dejó su antecesor. Aseguró: "Será de la mitad del tamaño propuesto, dado que la demanda de pasajeros se distribuirá con el Regiotram de Occidente para que se complementen y se deje otro carril a carga y otro al bicicarril".



Y agregó: "El proyecto TransMilenio calle 13 que dejó la administración anterior le competía deslealmente al Regiotram de Occidente, en vez de complementarlo, y la única fuente de financiación que tenía era un nuevo y costoso peaje. Eso es desde todo punto de vista indeseable. Por eso lo modificamos".

Claudia López también explicó que el paquete del borde occidental que se propuso "optimiza el Regiotram de Occidente, lo integra al sistema de transporte público de Bogotá, extiende y amplía la calle 13, la ALO hasta la calle 80 y hace un TransMilenio más pequeño en la 13, con cicloruta, carga y complementario con el Regiotram".

El TM que haremos en calle 13 no es el mismo que dejó diseñado la administración anterior. Será de la mitad del tamaño propuesto dado que la demanda de pasajeros se distribuirá con el Regiotram Occidente para que se complementen y se deje otro carril a carga y otro al bicicarril. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 3, 2020

El proyecto TM calle 13 que dejó la administración anterior le competía deslealmente al Regiotram Occidente en vez de complementarlo y la única fuente de financiación que tenía era un nuevo y costoso peaje. Eso es desde todo punto de vista indeseable. Por eso lo modificamos. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 3, 2020

Horas antes, el exalcalde Enrique Peñalosa había publicado también en la red social de Twitter: "Quitar TransMilenio del diseño de la calle 13 disque para no afectar al RegioTram es un error. Segundo, a los que viven en el costado sur de la calle 13 y vivirán en nuevos proyectos les queda lejísimos el RegioTram. Tercero, el RegioTram ya viene lleno de los municipios".



Y agregó: "Cuarto, el RegioTram NO tiene integración tarifaria con TransMilenio, de modo que a los ciudadanos que se suban al RegioTram Por ejemplo en Fontibón, les tocaría pagar para ingresar a RegioTram y después otra vez para pasar a TransMilenio".



Según Peñalosa, el RegioTram tiene una capacidad baja, de 8.400 pasajeros hora/sentido, comparado con 40.000 que TransMilenio que podría tener en la calle 13.



El exalcalde también afirmó que la calle 13 que dejó diseñada no solo le quedaron los recursos de los peajes de los carriles pagos, sino los de la autopista a Occidente, a partir del 2024, que el Gobierno Nacional había ofrecido. Y 140.000 millones en predios y la autorización de vender el 9 por ciento del Grupo Energía Bogotá (GEB).

Quitar TransMilenio del diseño de la calle 13 disque para no afectar al RegioTram es un error. Segundo, a los que viven en el costado sur de la calle 13 y vivirán en nuevos proyectos les queda lejísimos el RegioTram

Tercero, el RegioTram ya viene lleno de los municipios — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 3, 2020

Cuarto, el RegioTram NO tiene integración tarifaria con TransMilenio, de modo que a los ciudadanos que se suban al RegioTram Por ejemplo en Fontibón, les tocaría pagar para ingresar a RegioTram y después otra vez para pasar a TransMilenio — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 3, 2020

​La idea de los cuatro convenios firmados es conectar a través de proyectos de infraestructural vial o ferrovial los bordes oriental occidental de la capital del país con el departamento de Cundinamarca.



Eso incluye, además de la calle 13, la prolongación de la calle 63 hacia Cundinamarca y de la ALO Sur, entre la calle 13 y la calle 80; una vía perimetral de la Sabana y una vía alterna.



Y en el borde oriental se contempla la ampliación de la autopista Norte a cinco carriles, con su paso elevado por el humedal de Torca, y de la carrera séptima en el tramo de Bogotá. Este proyecto también incluye una variante a Sopó.



También está la adhesión de Bogotá al proyecto de Regiotram del Norte y la posibilidad de que la capital se adhiera al Regiotram del Occidente. Esta opción está supeditada a que así lo permitan los tiempos de la concesión que ya se adjudicó y que está pronto a iniciar obras.



Dentro de estas iniciativas también se encuentra la extensión del metro hasta Suba, lo cual se deberá definir en una próxima reunión.



