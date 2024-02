En vivo | Movilidad en Bogotá: así amanece la ciudad este viernes 2 de febrero

Este viernes 2 de febrero, un día después de la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá, la capital vuelve a la normalidad en temas de movilidad.



Ante esto, el Tránsito de Bogotá, el sector de movilidad, el TransMilenio y la Alcaldía no reportan ninguna novedad al amanecer de este viernes.



(Puede leer: Sí hay pico y placa este sábado en Bogotá: ¿cuáles son los carros que no podrán salir?).

No está de más recordar que, según las autoridades, el jueves terminó con un balance positivo en la calidad del aire y con 756 comparendos por infringir la medida.



"Por medio del cual se establecen medidas para la circulación de vehículos automotores y motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. el primer jueves del mes de febrero de todos los años y se dictan otras disposiciones", dicta el decreto.

Bogotá. 1 de febrero de 2024. Avanza el día sin carro y sin moto en Bogotá. Afluencia de vehículos Taxi. Lugar: Calle 26. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Este 2 de febrero, cerca de la 1:20 a. m., las autoridades informaron de un siniestro en la localidad de Santa Fe entre un bus y un motociclista, en el cual no se reportaron víctimas mortales.



No obstante, aparte del incidente, las autoridades no han informado sobre ninguno similar.

[01:20 a. m.] #GerenciaEnVía informa |Siniestro en la localidad de Santa Fe entre bus y Motociclista en la Carrera 10 con Calle 6, Sentido Norte - Sur.Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignada. pic.twitter.com/WRN4eaA2Jm — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 2, 2024

(Además: Hombre terminó con la cabeza atrapada en TransMilenio tras realizar peligrosa maniobra).

A continuación, siga el minuto a minuto de la movilidad en esta primera jornada Bogotá este viernes 2 de febrero.

Minuto a minuto 6:24 TransMilenio inició operaciones con normalidad El sistema masivo de transporte de la capital empezó la jornada de este viernes con normalidad en todas sus estaciones y portales.

whatsapp ⏰4:15 a.m.



Bonito día en la capital ☀️ inicia la operación de TransMi en este viernes de febrero en estaciones y portales.



Gracias por moverte con nosotros ❤️ pic.twitter.com/NSZu7EMdBX — TransMilenio (@TransMilenio) February 2, 2024 6;20 Contraflujo en la Avenida de las Américas Bogotá Tránsito anunció que empezó la medida del contrafujo con el objetivo de descongestionar el occidente de la capital.



Dicha medida funciona de lunes a viernes desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 a. m.

whatsapp 🚨Atención🚨 Inicia el contraflujo en la Av. de las Américas para descongestionar el occidente de Bogotá. Recuerda que esta medida funciona de lunes a viernes de 5:30 a.m a 9:00 a.m. pic.twitter.com/TADbm8MkDQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 2, 2024 06:00 a. m. Pico y placa: restricción para taxis Este viernes 2 de febrero la restricción en Bogotá es para los taxis con placas terminadas en números 9 y 0.



Recuerde que la medida rige a partir de desde 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ Y LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS