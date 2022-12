Bogotá se prepara para el movimiento de entrada y salida de más de 900.000 vehículos en los próximos días para la celebración de las fiestas de Año Nuevo. Según han explicado la Secretaría de Movilidad, la Policía de Tránsito y la Terminal de Transportes de Bogotá, este viernes y sábado serán los días de mayor afluencia en vías como las autopistas Sur y Norte, las calles 13 y 80 y la vía al Llano.

De hecho, las autoridades esperan que en estos días salgan otros 11.530 vehículos desde las tres terminales de la capital (Salitre, Norte y Sur).



“Estaremos dispuestos en todos los horarios, especialmente en las horas de salida del viernes 30 de diciembre y acompañaremos durante todo el fin de semana, para tener el control y seguimiento de la movilidad de los vehículos que salen de nuestra ciudad”, apuntó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.



Para regular la movilidad y evitar inconvenientes en las vías durante esta época de fin de año, la Policía de Tránsito desplegará más de 140 uniformados que serán apoyados por gestores en vía del Distrito en los nueve corredores de salida de la ciudad.



Asimismo, durante el fin de semana habrá varios operativos de control por exceso de velocidad y embriaguez en las salidas y otros puntos de alto flujo de vehículos de Bogotá. Además, desde la Secretaría de Movilidad trabajarán desde este viernes de forma transversal en cuatros líneas de gestión con el objetivo de reducir el número de víctimas por siniestros viales en la ciudad y sus alrededores: control, señalización, pedagogía y comunicaciones.



Por este motivo, EL TIEMPO presenta varias recomendaciones y novedades que debe saber si va a viajar o si piensa quedarse en la ciudad.

Corredores principales

Felipe Jiménez, alcalde encargado y secretario de Gobierno, anunció que entre el viernes y el sábado 507.915 vehículos saldrán de Bogotá por los nueve corredores principales, es decir, un aumentó del 7 por ciento en comparación con 2021; y que ingresarán a la capital más de 420.000. Por tal motivo, habrá 140 uniformados en las principales vías de acceso a la ciudad a partir del viernes 30 de diciembre a las 3 de la tarde y hasta el domingo 1.° de enero.



En total, la ciudad contará desde este viernes con más de 660 unidades en vía –entre Agentes Civiles de Tránsito, Grupo guía y Policía de Tránsito– cuyo único objetivo será facilitar la salida de viajeros. Con respecto a los operativos de control por exceso de velocidad y embriaguez, las autoridades señalaron que harán 49 en diferentes puntos de la ciudad. Adicionalmente, la ciudad contará con 92 cámaras de fotodetección y 128 dispositivos de grabación en el Centro de Gestión de Tránsito para el monitoreo de la movilidad.

Vía Bogotá-Girardot

Si bien la concesión Vía 40 Express, a cargo de la construcción del tercer carril y de la operación de la vía Bogotá-Girardot, anunció que a partir del 22 de diciembre todos los trabajos iban a ser suspendidos, cuatro sectores continúan operando en contraflujo debido a la complejidad de los trabajos que allí se adelantan y por la seguridad de los usuarios que a diario usan la carretera. Los tramos en los que la Policía de Tránsito activó desde ayer planes de contingencia para facilitar la movilidad son Azafranal (Silvania), Alto de Canecas (Boquerón), la variante de Melgar y el puente Pagüey (Nilo).



La concesión también dio a conocer los mejores horarios para transitar en la vía durante esta temporada. Para este viernes recomiendan viajar entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Para el sábado les piden a los conductores hacerlo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del domingo. Finalmente, para el domingo recomiendan salir después de las 10 de la noche.

Conoce los mejores horarios de viaje para transitar en la vía durante esta temporada, con el propósito de que llegues a tiempo a tus reuniones familiares.



Recuerda que en este momento se encuentran en pausa las obras del Proyecto Tercer Carril Bogotá- Girardot.

-#VÍA40EXPRESS pic.twitter.com/juPter34Qx — VÍA 40 EXPRESS (@Via40Express) December 29, 2022

¿Cómo están las terminales?

Miles de personas saldrán de la terminal este fin de semana de Año Nuevo. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

La Terminal de Transporte proyecta la movilización de 180.000 pasajeros en 11.530 vehículos desde las terminales Salitre, Norte y Sur. Entre los destinos más solicitados por los viajeros se encuentran Girardot, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Neiva, Cúcuta y Fusagasugá. De hecho, desde ayer miles de personas ya hacen fila para conseguir pasajes, los cuales, según varias denuncias, presentan sobrecostos en el precio. Ante las críticas, la Terminal de Transportes indicó que en el aumento en las tarifas existe un marco tarifario que vigila la Supertransporte y que está soportado en la estructura de costos de las empresas. “Hemos dispuesto todo un esquema de seguridad privada con 161 guardas. Recomendamos comprar los tiquetes en las taquillas autorizadas”, señaló Nicolás Franco, director de seguridad de la Terminal.

Refuerzo policial en la ciudad

Para aquellas personas que no saldrán de la ciudad o que estarán de visita durante estos días también hay anuncios importantes. La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que 5.235 uniformados estarán disponibles para acompañar a los ciudadanos en las diferentes actividades culturales que habrá el fin de semana.



Además, 2.812 policías que hacen parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes harán actividades de prevención, disuasión y control del delito en las calles, especialmente de riñas.



Finalmente, la Administración distrital indicó que se realizarán operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos abiertos al público de venta y consumo de licor, así como controles para evitar la venta de pólvora.

No habrá pico y placa regional

Los viajeros que planeen volver antes del domingo podrán hacerlo sin ninguna restricción. Recordemos que la alcaldía de Soacha indicó que hasta el 2 de enero no habrá ninguna restricción para los vehículos que transiten en el casco urbano y rural. Además, la alcaldía de Bogotá anunció que la primera fecha de pico y placa regional para 2023 está proyectada para el lunes festivo 9 de enero en los nueve corredores de ingreso, medida que también volverá ese día al municipio vecino.



Sin embargo, aquellos ciudadanos que regresen el lunes deben tener en cuenta que por segundo año consecutivo la medida de pico y placa en la capital no se levantó por el periodo de vacaciones. Para ese día, los vehículos particulares con placas terminadas en los números 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán circular en la ciudad entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche.



También es importante recordar que el cambio de esquema en la restricción empezará a aplicarse a partir del 10 de enero.

Y para los que viajan en avión...

El aeropuerto El Dorado espera recibir más de 100.000 pasajeros. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El aeropuerto El Dorado espera recibir más de 100.000 pasajeros diarios en estas fechas, por lo que desde Opain recomiendan utilizar los diversos sistemas tecnológicos disponibles para realizar el check in del vuelo, el envío del equipaje de bodega y el escáner del pase de abordar.



En ese sentido, el concesionario señaló que cuenta con 26 puertas de ingreso a filtros de seguridad con máquinas lectoras de código de barras para agilizar el ingreso, 46 módulos autocheck in en el segundo piso, 19 máquinas de autoservicio para el envío del equipaje de bodega, 12 puertas biométricas en el área de Emigración y 10 en el área de Inmigración.



Asimismo, Luis Soto, gerente de Tecnología de El Dorado, recomendó llegar con suficiente tiempo al aeropuerto y utilizar en todo momento el tapabocas.



"Desde El Dorado sabemos que los pasajeros buscan conexiones seguras y ágiles a la hora de viajar en esta temporada de fin de año. Por esto ponemos la tecnología a su favor, para que los viajes de vacaciones y el reencuentro con la familia para estas festividades, sean una buena experiencia", agregó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

