Luego de mucho tiempo de tener que llegar a la capital del Meta por la vía antigua, ya fue habilitado el paso para las motos por el nuevo túnel de ingreso a Villavicencio.



Esta semana, la Concesionaria Vial Andina entregó la nueva calzada Chirajara-Fundadores, un proyecto financiado 100 por ciento por recursos privados y que marca un nuevo hito en este corredor. Esta calzada, que comprende 32,9 kilómetros de obras construidas, es el último tramo de la vía al Llano, que conecta a Bogotá con Villavicencio (Meta) y reduce significativamente los tiempos de viaje.

La autorización no solo incluye a las motos sino también a las tractomulas, como lo anunció Ricardo Postarini Herrera, Gerente General de Coviandina.



La vía al Llano está compuesta por tres tramos: la calzada existente entre Usme y el túnel de Boquerón, la doble calzada entre El Tablón y Chirajara y la doble calzada entre Chirajara y Los Fundadores. Este último tramo fue construido entre 2016 y 2022 por la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), que además, desde 2019, a través del contrato 005, tiene a cargo la operación y el mantenimiento de la vía al Llano.



(Lea además: ¿cómo quedan los peajes en la nueva vía al Llano?)



El cronograma de esta megaobra en medio de la cordillera Oriental apuntaba a que los trabajos terminaran a finales de 2022; sin embargo, las técnicas utilizadas en la construcción de puentes y túneles permitieron que las obras finalizaran antes y que esta semana se entreguen para el servicio de bogotanos, cundinamarqueses, llaneros y todos los colombianos que, por motivos de trabajo, turismo o negocios, deban viajar entre Villavicencio y Bogotá.



La doble calzada Chirajara-Fundadores comienza en el kilómetro 63 + 000, justo después del Chirajara, y termina en el kilómetro 85 + 600, ad portas de Villavicencio. Según Coviandina, en este tramo hay 6 túneles, 13 de evacuación, 20 puentes vehiculares, 7 pontones (puentes pequeños), 6 puentes peatonales y 18 intersecciones. De 32,9 kilómetros de infraestructura construida, solo 10,22 kilómetros son vías a cielo abierto: los más de 20 kilómetros restantes son puentes y túneles hechos para sortear la compleja geografía de esta zona del país.



Aunque la obra se entregará antes de lo esperado, Postarini reconoce que los trabajos no estuvieron exentos de retos. “El invierno aquí es terrible: solo tenemos un ‘verano’, que es entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Pero el resto siempre son lluvias. En 2018 tuvimos una serie de derrumbes que nos retrasaron los trabajos, y ahora que estábamos terminando e íbamos a pavimentar, empezó a llover”, indica Postarini. Y agrega: “En cuanto a la parte geológica, tuvimos que hacer varios cambios a la ingeniería que teníamos inicialmente porque en algunos sitios nos dimos cuenta de que no podíamos hacer vía a cielo abierto y tocaba hacer un viaducto porque la inestabilidad del terreno era muy grande”. De acuerdo con Postarini, todos los ajustes se hicieron en función de la seguridad de los usuarios de la vía.