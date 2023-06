La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, ubicó y recuperó 32 motocicletas avaluadas en $300 millones de pesos, elementos que habían sido hurtados en el departamento de Cundinamarca, bajo la modalidad de piratería terrestre, presentando como resultado una persona capturada y un menor de edad aprehendido.

Mediante labores investigativas, recopilación de videos de cámaras de vigilancia y la información ciudadana, se logró ubicar al conductor del camión que transportaba los automotores que cubría la ruta Yumbo – Paz de Ariporo, Casanare.

La motos fueron reportadas como hurtadas en viarios puntos de la ciudad. Foto: Policia

La víctima narró a los investigadores que durante el trayecto recogió a una mujer en el municipio de Silvania, Cundinamarca, la joven le indica al conductor que iba para Soacha, durante el recorrido, ella le ofreció una bebida, la cual le hizo perder el estado de conciencia; en ese instante es abordado por dos sujetos armados, uno de estos asume el volante y lleva el vehículo, tiempo después el ciudadano es lanzado al botadero Doña Juana. En este punto, en el Sur de Bogotá, las motocicletas son descargadas a otro automotor y el vehículo que las movilizaba es abandonado en la localidad de Ciudad Bolívar.

Investigadores de la Seccional de Tránsito y Transporte ubicaron a dos personas en el parque principal del barrio Olaya, los cuales transportaban 7 motocicletas que hacían parte de las 32 hurtadas, en ese momento se logra identificar la bodega en el barrio Isla del Sol en la localidad de Tunjuelito, donde se encontraban 25 motocicletas, lugar en el que se presume que fueron ocultadas desde el día del hurto.

Recomendaciones para conductores

• No recoger mujeres, ni personas en las vías, y acatar los reglamentos internos de las diferentes empresas.



• Hacer uso de los botones de pánico, y demás dispositivos que permitan una acción oportuna de la policía.



• Informar a la línea 123, o al #767 para que las autoridades tengan conocimiento de personas que coloquen en riesgo la seguridad de los transportadores.



• No estacionar los vehículos en sitios no autorizados por las empresas, o que no cuenten con mecanismo de seguridad.



• Informar sobre puestos de control que no cumplan con las condiciones de seguridad habituales, con el fin de evitar posibles suplantaciones de autoridad.

