Motos, la nueva ‘pandemia’ que se cobra más vidas que el covid-19 en Bogotá

“La sensación de andar en moto es muy interesante. La velocidad, la luz, uno no gasta tanta gasolina. No se siente que algo malo pueda pasar, hasta que sucede”.



Estas fueron las palabras de Mónica Pachón, una mujer que manejaba una motocicleta, pero que ahora, luego de sufrir un siniestro que casi le cuesta la vida, se llena de nervios cuando se monta en su moto y ha preferido utilizarla lo menos posible.



(Le puede interesar: Tarifa única en TransMilenio y SITP: ¿cómo afecta a las finanzas del sistema en Bogotá?).

En 2006, cuando se dirigía a su casa en moto, esta mujer recibió un fuerte impacto de un vehículo. Solo se acuerda que iba cruzando un semáforo. “Pensaba: ‘Bueno, ya se acabó el día, qué felicidad’. Lo siguiente que recuerdo es estar tirada en el piso, con el brazo totalmente destruido, y que la gente me gritara que no me moviera”, recuerda.

Luego de ese incidente, tardó en recuperarse más de un mes, y tuvo que someterse a varias cirugías, pues el impacto también “le destruyó el intestino” y le dejó moretones por todo el cuerpo.



Como ella son miles los motociclistas que terminan gravemente heridos en siniestros en Bogotá. Y algunos no corren con la misma suerte. Los conductores de este vehículo son los que más mueren en las calles de la capital. El Observatorio de Movilidad reportó al año pasado 243 muertes de este actor vial (el 45 por ciento del total de fallecidos).



(También puede leer: ¿Por qué la NQS es la vía con más trancones en Bogotá, según nuevo 'ránking'?).

​

Incluso, para muchos expertos se podría decir que la fatalidad en moto es “una nueva pandemia”. En la capital se están muriendo más personas que se movilizan en este tipo de vehículos que por el covid-19. Según Saludata, la página web que aloja todos los datos de salud de la ciudad, el año pasado fallecieron 196 personas por el virus, 47 menos que los conductores de moto muertos.



El panorama nacional tampoco es alentador. “De 23 personas que mueren en promedio en las vías colombianas, 14 son motociclistas, representan el 60 por ciento del total de muertes”, aseguró Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana.



Es por eso que no es para menos que diario El País de España haya calificado el auge de la siniestralidad de motocicletas en Bogotá y el país como una “tragedia silenciosa”. Colombia tiene la peor tasa de muertes por esta causa (15,5 por cada 100.000 habitantes) entre los 35 países que mide el International Transport Forum.



(Para complementar su lectura: ¿Cuándo va a subir el pasaje de TransMilenio en Bogotá? Esto dijo Carlos Fernando Galán).

El aumento de motos



Con las cifras en aumento, para las autoridades de movilidad, la seguridad vial se ha vuelto un tema desafiante, pues cientos de ciudadanos, tanto en Bogotá como en la región, se han animado a comprar motocicletas después de la pandemia y en muchos de los casos entienden la responsabilidad que esto conlleva.



De hecho, Ricardo Montezuma, experto en urbanismo y quien estudia el riesgo que corren las personas que utilizan estos vehículos de dos ruedas, estima que el año pasado el parque de motos en Bogotá y la región igualó al de los autos.



Al exceder la velocidad o no respetar las normas de tránsito, los conductores de moto no solo ponen en peligro su vida, sino las de las otras personas. Por ejemplo, Rodrigo, un hombre que trabaja en una papelería del barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, hace un mes iba cruzando la calle para dirigirse a un carro que lo estaba esperando del otro lado, cuando recibió un fuerte impacto que lo tiró al suelo y rodó varios metros.

“Venía una moto y luego un carro la cerró. El conductor venía muy rápido y no alcanzó a parar, fue en cuestión de segundos. La moto se le rodó de lado y me levantó. Yo caí al piso, no sé cómo, y tras el impacto me levanté asustado. Menos mal no pasó ningún otro carro, porque pudo ocurrir una tragedia”, contó este bogotano.



Al principio le pareció un “choque simple”, pero con el paso de las horas empezó a sentir un fuerte dolor en una de sus manos. “Cuando pasó el susto me miré y estaba lleno de raspones y se me inflamó la muñeca”, dice Rodrigo, quien después del incidente ha reflexionado y no duda en afirmar que el impacto de una moto, por más pequeño que parezca, puede ser complicado.



El año pasado, según el Observatorio de Movilidad, 208 peatones murieron en siniestros viales y en más de la mitad de los casos (el 53 %) estuvo involucrado un motociclista.



Johanna, una mujer conductora de moto que tuvo un incidente cuando se movilizaba hace tres meses por una vía de Cundinamarca, contó que muchas veces son los conductores o vehículos particulares los que no respetan a los otros actores viales. “Resulté arrastrada porque un carro me arrinconó. A ellos no les importa”, aseguró esta mujer.



Sin embargo, para las autoridades el principal problema de la mortalidad de estos actores viales es el exceso de velocidad. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, el 57 por ciento de los conductores de moto en Bogotá no respetan los límites. Este factor incide también en que un siniestro termine en heridas leves, como fue el caso de Paola, o en la muerte.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay un 20 por ciento de riesgo de fallecimiento cuando un vehículo impacta a 50 km/h. Pero si lo hace a 80 km/h, el porcentaje se incrementa al 60 por ciento.



Es por tal razón que, en agosto de 2023, el Distrito lanzó la campaña ‘No tenía que pasar’, que a través de testimonios de las familias de algunas de las víctimas fatales busca generar conciencia en los conductores de moto sobre los riesgos del exceso de velocidad.

Crecimiento automotor



El grave panorama del aumento de muertes de motociclistas también puede estar relacionado a que, tras la pandemia, muchos bogotanos prefirieron empezar a usar este vehículo para movilizarse. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Movilidad, el uso de la motocicleta por los bogotanos presentó una subida del 19 por ciento en cuatro años, pasando de 745.000 diarios en 2019 a 887.000 en 2023.



Este fenómeno también se evidenció en el parque automotor, sobre todo en departamentos de la región. En el 2022, según cifras de la Secretaría de Movilidad, mientras que en Bogotá se disminuyó el registro de motocicletas en un 48 por cientos, en Cundinamarca aumentó alrededor de un 72 por ciento.



Sin embargo, esto no significa que en la ciudad el uso de este vehículo haya disminuido. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, del total de motocicletas involucradas en siniestros con fatalidades en la ciudad hasta octubre de 2023, alrededor del 15 por ciento se encontraban matriculadas en Bogotá, versus un 64 por ciento en los municipios vecinos.

Por otro lado, la entidad afirmó que hay muchos conductores que aún son novatos, lo cual aumenta la probabilidad de que estén involucrados en siniestros. Entre enero de 2019 y octubre de 2023, de los usuarios de motocicleta fallecidos, el 23 por ciento tenía entre 0 y 2 años de haber expedido la licencia de conducción y un 16 por ciento no la tenía.



En los últimos años el Distrito ha trabajado en realizar cursos gratis de conducción de moto, así como en garantizar que estos automotores tengan las condiciones adecuadas. “Hacemos ferias en compañía de las marcas y los apoyamos a verificar la seguridad de sus vehículos, incluyendo los sistemas de frenado”, aseguró la exsecretaria de Movilidad Deyanira Ávila hace un mes en entrevista con EL TIEMPO.





REDACCIÓN BOGOTÁ

LAURA VALENTINA MERCADO

EL TIEMPO

