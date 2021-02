Motociclistas, ¿a ponerse de nuevo el chaleco reflectivo en el día?

Las autoridades de Seguridad de Bogotá están evaluando la pertinencia de implementar, como ya ocurrió en el pasado, el uso obligatorio de chalecos reflectivos para los motociclistas y sus acompañantes durante el día en la ciudad.



En la actualidad, el uso del chaleco se exige de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Obligar a estos actores viales a usar esta prenda las 24 horas se haría para tratar de contener los hurtos que están cometiendo delincuentes que se movilizan en estos vehículos.



"En el pasado hubo una medida importante en la ciudad y el país que era el chaleco reflectivo que era muy visible y además con el numero de placa, eso tuvo sus beneficios. En el 2008 el Congreso limitó salvo a la noche este tipo de prendas y desde ahí perdimos un control importante que teníamos. Es una medida que se puede revivir", expresó el funcionario.



Este no es un anuncio de que se aplicará esta medida en la ciudad, si no que es una opción que se está valorando y que podría ser presentada en los próximos días a la alcaldesa, Claudia López. No obstante, para poder reglamentar esta iniciativa, tendría que ser el Congreso el que la apruebe.



Otra de las acciones que se ha implementado en el pasado para tratar de contener los hurtos que se cometen usando estos vehículos, fue la prohibición del tránsito de los parrilleros hombres en una zona determinada de la ciudad. Sin embargo, Acero negó de tajo esta posibilidad, ya que cuando se aplicó, no arrojó los resultados suficientes como para mantenerla en el tiempo.

Mientras tanto, Hugo Acero explicó que se han intensificado las acciones en la calle, con retenes de la Policía en los que se verifican los documentos, antecedentes, y en los que se han incautado algunas armas de fuego. "Lo segundo es trabajar en los sitios con inteligencia e investigación criminal. Hemos desarticulado dos bandas en esta modalidad", señaló.

