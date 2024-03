'Motorizados están robando a diario en la calle 160 de Bogotá'

Vivo con el miedo constante a que me roben en la calle. Desde hace años, evito al máximo sacar el celular o alguna pertenencia. Cuando estoy en la calle no miro redes, no chateo, y me cuesta mucho contestar llamadas, prefiero devolver la llamada cuando entro a un lugar donde me sienta segura.

No obstante, hace unos días me robaron el celular a solo una cuadra de mi vivienda. Eran las 6:42 a. m., salía a hacer ejercicio y quedé de encontrarme con mi pareja en la esquina, como no llegaba, saqué el celular para llamarlo. Serán solo unos segundos, pensé. Ya lo iba a guardar nuevamente, cuando un motociclista me abordó por detrás. El sujeto no vaciló en subirse al andén y echarme encima la moto para raparme el celular.

Mi primer susto fue que me atropellara y cuando sentí el rapón solo atiné a gritar un frustrante ¡Noooo! En ese mismo momento, una pareja que se encontraba detrás mío comenzó a gritar: “Cójanlo, es un ladrón”, a ella también la habían robado. Yo me uní al grito desesperado de que era un ladrón y que lo agarraran, pero ¿quién lo iba a detener?, salió a toda velocidad.

Empecé a llorar. Me sentía asustada, frustrada y de mal genio. En mi camino le pregunté a alguien si había visto las placas porque había mucha gente a esa hora afuera. Un vendedor ambulante me comentó que en esa esquina (calle 160 con carrera 62 roban a diario). A solo unos pasos, una mujer me abordó para preguntarme si estaba bien, le respondí que no, porque me acaban de robar en la esquina. Se compadeció de mí, me dijo que me entendía porque el día anterior también la habían robado a ella en el mismo lugar.

No puede ser, pensaba, ¿tantos robos en un mismo lugar? ¿todos los días?. Seguí caminando y me encontré con mi pareja que estaba llegando y le conté lo sucedido. En eso me di cuenta de que del susto había botado las llaves de mi casa. Y en la búsqueda, unas personas de una frutería me abordaron para decirme que tenían las llaves. Me contaron que presencian a diario robos en el lugar, que son dos motociclistas y que tienen azotado el sector.

Pues bien, ya le informé a la Policía lo sucedido porque no puede ser que todos los días pase lo mismo, ni que tanta gente en tan poco espacio me haya alertado de los robos constantes. También les avisé a las personas de seguridad del conjunto en el que vivo y me confirmaron que son, por lo menos, tres motorizados los que tienen azotado el sector con robos a peatones. Todos usan la misma modalidad: se suben al andén y le rapan el celular a los transeúntes en cuestión de segundos.

Hoy, no me lo van a creer, pero iba caminando por la misma cuadra, (la carrera 62, sentido norte – sur con calle 160A), a eso de las 9 de la mañana, y pasados solo unos cuantos días de mi robo, vi cómo dos sujetos en moto robaron a dos personas que se encontraban a media cuadra frente a mí. Una moto negra y otra de color beige abordaron a dos peatones diferentes y emprendieron la huida hacia la avenida Boyacá.

De verdad que los robos son diarios, especialmente en horas de la mañana, y la cuadra de la carrera 62 entre calles 167 y 160, ya se volvió la zona de confort de los ladrones. Estoy segura de que esta no es la única cuadra donde están robando con esa modalidad en Bogotá. Esta situación se debe estar presentando en muchos más lugares de la ciudad. Tengan mucho cuidado mientras caminan y, por favor, no saquen sus celulares en las calles.

VANESSA CASTRO

Especial para EL TIEMPO

