Hasta el barrio Bonanza en Engativa, ladrones en motocicleta llegan en horas de la madrugada entre las 4:30 y 5:00 a.m., para robar a los residentes que salen a sus jornadas laborales.



El último caso quedó registrado en el circuito cerrado de vigilancia del sector. En el video se puede observar que dos sujetos en una motocicleta y con puñales en mano acorralan a un hombre que se dirige a trabajar.



Uno de los sujetos se baja de la moto y lo amenaza con el arma corto punzante, pero el residente toma una varilla del piso y se defiende del delincuente.

"Casi me roban está mañana, me tocó defenderme de uno de los delincuentes que ya tienen acá azotado el sector. Son reconocidos porque hace un mes robaron a un vecino, lo golpearon, le robaron todas sus pertenencias y lo tiraron al piso", dijo la víctima para CityTv.



Este hecho sumado a otros atracos que se lograron cometer en días pasados despertó la alerta entre los vecinos, quienes manifiestan que a pesar de tener un sistema de videovigilancia ven cómo los ladrones siguen llegando al barrio a robar.



Además, denuncian que el pie de fuerza de la Policía no es suficiente y que el cuadrante no da abasto para todos los casos de hurto que se presentan diariamente en el barrio Bonanza y también en el barrio Santa Maria del lago.



Los vecinos esperan que la junta de acción comunal, la alcaldía local y la Policía logren formalizar un frente de seguridad que permita agilizar la reacción de las autoridades ante cualquier hecho delictivo que se pueda presentar.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON REPORTERÍA DE LEONARDO BALLESTEROS DE CITYTV.