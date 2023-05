Cansados de los constantes hurtos de motos en Bogotá y otras ciudades del país, algunos motociclistas están adoptando medidas para evitar que los ladrones se lleven su medio de transporte mientras están estacionadas y bloqueadas.



Ladrones no lograron hurtar una moto

En los últimos días se hicieron virales algunas imágenes de cómo dos ladrones intentaron llevarse una moto que estaba estacionada al frente de una vivienda en la localidad de Bosa. En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento en donde uno de los delincuentes se acerca al vehículo, fuerza el encendido, arranca la motocicleta y se sube para llevársela.



Con lo que no contaban los ladrones era con el candado de seguridad que tenía el vehículo en su llanta trasera; en el momento que intentó bajar de la acera, el delincuente se fue al piso con todo y moto debido al accesorio de seguridad.

Intento de hurto de motos en una de las calles de Bogotá. Foto: City Tv

En las imágenes se pudo observar cómo el delincuente en el momento de caer tumba una moto que estaba estacionada en el lugar. Luego de percatarse que no podía lograr su cometido, el ladrón se subió en la moto de su cómplice y ambos huyeron del lugar.



Y es que de a poco los ‘moteros’ están encontrando la fórmula para evitar los robos de sus vehículos; se trata de los famosos candados de seguridad que puede conseguirse fácilmente en cualquier distribuidor de accesorios para motos.



Están invirtiendo cerca de 55 mil pesos para adquirir estos útiles candados que vienen con una alarma incorporada, que empieza a sonar en el momento que intentan forzar la moto, como informó Citytv. Este artículo se debe poner en uno de los huecos del disco del freno de una de las llantas para que en el momento de ser acelerada, el candado bloquee la llanta.

Ladrones en el momento de escapar en una motocicleta. Foto: Archivo particular

Miguel Alfonso, un vendedor de accesorios para moto, explicó para el noticiero lo útiles y necesarios que son los candados a la hora de evitar un hurto.



“Son para el disco de la moto y tienen una alarma, dependiendo el uso duran de 6 meses a un año. El más básico vale 55 y el más caro 80 mil pesos".



Aunque no debe ‘dar papaya’ y confiarse, el candado no es total garantía para evitar que los ladrones hurten una moto. Algunos motociclistas aconsejan no dejar este vehículo mal parqueado en andenes o calles, ya que los delincuentes se la pueden llevar en minutos. Otros ‘moteros’ indican que lo mejor es tener siempre el candado o una cadena a la mano, aunque lo mejor es dejarla en un parqueadero.



Según la Policía Metropolitana de Bogotá, las localidades de Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar son las más afectadas por el hurto de motocicletas. Las autoridades reportaron en los primeros tres meses del año el hurto de 791 motocicletas en Bogotá, y aunque las cifras se han disminuido con respecto a 2022 hacen un llamado para no bajar la guardia.

#CityNoticiasMD le puso la lupa a los casos de robo de motocicletas en Bogotá y también en Soacha, en donde no solo las personas son víctimas de este hurto sino también de extorsión. Le contamos ↓ pic.twitter.com/IIeqswG1Zs — Canal Citytv (@Citytv) March 14, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Nicolás Romero, periodista de Citytv.

