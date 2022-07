Una nueva jornada de manifestaciones se vivió ayer en Bogotá. Los protagonistas de las movilizaciones fueron un grupo de aproximadamente 1.000 motociclistas inconformes con la extensión de la medida que restringe el parrillero hombre.



Si bien los líderes del gremio de los motociclistas habían anunciado que las manifestaciones darían inicio al mediodía en la biblioteca Virgilio Barco, a las 6 de la mañana un grupo de 100 personas se congregó en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, en el suroccidente de la ciudad.



“La petición para la alcaldesa es directa. No queremos restricción, no se trata de si queremos o no que la extiendan. No queremos restricción y punto”, señaló uno de los motociclistas que formaba parte de la movilización.



Con el paso de las horas, más motociclistas se fueron sumando desde diferentes puntos: 100 en la avenida Boyacá con autopista Sur y 50 más en el sector de Venecia.



Hacia las 11 de la mañana ya había más de 1.000 motociclistas en la Virgilio Barco, según Movilidad. Desde allí tomaron rumbo por la carrera 68 y luego por la 26 con destino al aeropuerto; sin embargo, miembros de la fuerza disponible y el Esmad evitaron su llegada hasta este punto. Las protestas terminaron en el estadio El Campín, a las 6 de la tarde.



“Durante el día el transporte público funcionó normalmente y no tuvimos alteraciones a la convivencia”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

REDACCIÓN BOGOTÁ

