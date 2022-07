Tras la ampliación de la medida que restringe el parrillero hombre de jueves a sábado entre las 7 p. m. a 4 a. m, hasta el 31 de diciembre del 2022, líderes del gremio de los motociclistas anunciaron una movilización por toda la ciudad para el próximo jueves 7 de julio para demostrar su inconformidad, ante lo que ellos llaman “una medida improvisada e injusta”.



Las protestas de los motociclistas darán inició en la Biblioteca Virgilio Barco, en el occidente de la ciudad, sobre el mediodía. No obstante, algunos grupos señalaron que podrían adelantar las movilizaciones para este lunes 4 de julio.



Según la Administración distrital, la ampliación en la medida se tomó en conjunto con un sector del gremio motero luego de ver los resultados positivos que la ciudad obtuvo en materia de seguridad luego del primer trimestre de su aplicación. Sin embargo, el gremio de los moteros declaró que aunque estuvieron en la mesa de diálogo, sus propuestas no fueron escuchadas y la Alcaldía tomó una decisión unilateral sin tener en cuenta los argumentos del gremio en los que se explicaba por qué la medida ha sido poco efectiva.



No obstante, uno de los líderes de los moteros, que no estuvo en dicha reunión, señaló que, "No creo en las mesas que hay en el Distrito. Yo compré una motocicleta para andar con dos personas. Bogotá está teniendo problemas grandes de inseguridad y los pañitos de agua tibia son las motocicletas. Nos siguen tildando como delincuentes cuando no lo somos”.

¿Por qué se extendió la medida?

La Alcaldía de Bogotá determinó el pasado viernes que la restricción para parrillero hombre que, originalmente iba hasta el 30 de junio, se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, pues encontró que la medida arrojó buenos resultados en tema de seguridad para la ciudad.



El argumento sobre el que se sostiene la nueva decisión tiene que ver con un informe presentado por la Secretaría de Seguridad en el que se revelan las cifras del impacto positivo que tuvo la restricción en el primer trimestre de aplicación.



Por ejemplo, el documento detalló que pasados dos meses de la expedición del decreto 119 los homicidios en Bogotá tuvieron una reducción de 3,61 por ciento, comparado con los dos meses anteriores a la formulación de la medida; el hurto a comercio bajó 22,41, el hurto a personas cayó 15,31 y el robo de automotores y motocicletas cayó 1,05 por ciento y 6,63 por ciento, respectivamente.



De acuerdo con el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, “la medida de restricción al acompañante en moto también es una contribución al control de las autoridades mediante el que se pueden impulsar campañas de prevención que ayudan a reducir el impacto de delitos”.

