Los moteros afirman que estas medidas son arbitrarias y estigmatizantes, porque consideran que esta medida para luchar contra la inseguridad, los afecta de manera injusta y casi sectorizada. Por eso se ha convocado una marcha para el lunes 4 de abril desde el mediodía en frente de la Biblioteca Virgilio Barco.



Este gremio se ha pronunciado repetidamente desde el anuncio de las medidas tomadas en el consejo de seguridad extraordinario. Miguel Forero, el líder del grupo de motociclistas de la ciudad, SOS Moto Cultura, se pronunció en la noche del 31 de marzo, por medio de un en vivo de Facebook, para convocar la marcha, durante la misma transmisión invitó a todos los clubes y líderes moteros a unirse a la iniciativa.

Miguel Forero, líder motero de Bogotá, durante otro en vivo de Facebook, antes de que se confirmaran las medidas de restricción, insinuó que esta restricción también tenía un trasfondo económico con el propósito de hacer que las personas afectadas por la restricción ayudaran a financiar el sistema de transporte público, que dice, está quebrado.



“Estigmatizar un gremio que le ha hecho mucho bien a la ciudadanía, que por unos pocos no puede tildar a todos de delincuentes porque se mueven en una moto. Lo que está haciendo la alcaldía es prohibir un medio de transporte, no a la delincuencia. Porque el delincuente se va a bajar de la moto, y se va a subir al transporte público, en bicicleta, patineta o lo que sea, pero no va a dejar de delinquir” afirmó Forero.

Forero dijo que el plan para el lunes 4 de abril es que se desarrolle una movilización pacífica que muestre la “buena cara” del motociclista con el propósito de que se replanteen las medidas anunciadas.



Además, Forero dijo que el mismo lunes empezaría a hacer las planeaciones necesarias para hacer el “Gran Debate de Motociclistas en la ciudad de Bogotá “ en el que invitará a todos los candidatos presidenciales a responder las preguntas del gremio en cuestión.