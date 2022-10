Las muertes de motociclistas en medio de siniestros viales siguen disparadas. En 2022, 148 personas han fallecido en incidentes viales en la capital en estos vehículos, según cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá. Esto equivale a un aumento de las fatalidades del 14,3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021, cuando las autoridades de tránsito habían registrado 129.



Esta situación coincide con lo que ocurre a nivel nacional. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), este año han fallecido 3.033 usuarios de motos, un 12 por ciento más que en 2021, lo que convirtió a los motociclistas en el actor vial que más muere en las vías.



Las causas son varias. En un informe publicado en julio por este diario, con base en datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se reveló que entre las posibles razones de siniestros con motociclistas lesionados o fallecidos entre 2016 y 2018 estaban desobedecer señales de tránsito, violar normas de tránsito, exceso de velocidad y embriaguez.



Es por eso que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les hizo un llamado a los motociclistas para que regulen la velocidad en la temporada de lluvias. “Estamos teniendo un problema relacionado con la siniestralidad vial (...) vemos un incremento del 21 % en temporada de lluvias. Los accidentes se están convirtiendo en un tema aterrador en la ciudad”, mencionó.

No obstante, la crisis que atraviesa la ciudad -y en general el país-, en términos de siniestralidad vial en lo corrido del año, también la padecen otros países.



De acuerdo con un análisis de siniestralidad vial de Vital Strategies realizado en las ciudades latinoamericanas que forman parte de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), los motociclistas representan el 50 por ciento de todas las muertes por siniestros de tránsito en la región.



Tal situación ha generado que los gobiernos locales tomen acciones y generen estrategias para cuidar la vida de los motociclistas. Dichas experiencias fueron presentadas en la XVI Semana de la Seguridad Vial, de la Secretaría de Movilidad, en donde EL TIEMPO pudo conversar con varios expertos.



Mayor rigurosidad en expedición licencias



Desde 2019, en Ciudad de México no han parado de crecer los hechos de tránsito en donde hay usuarios de motocicleta involucrados. Según datos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, en el segundo semestre de ese año, el 47 por ciento de los siniestros viales involucraba a un usuario de ese vehículo, mientras que para el primer semestre de 2022 ya era del 58 por ciento.



Esta situación disparó el número de usuarios de motos fallecidos en las vías en ese mismo periodo, pasando del 27 % sobre el total de personas muertas al 46 %.



Entre los factores que explican esa problemática, y que han sido identificados por la entidad de movilidad de la capital mexicana, se encuentra el uso incorrecto de la motocicleta y la falta de pericia de los conductores, asunto ligado a la inexperiencia de muchos de los usuarios.



“Identificamos, por un lado, que había familias enteras utilizando un vehículo que era para dos personas. También que los usuarios se estaban cayendo por un desconocimiento del propio vehículo. Son personas que acaban de comprar una moto, muchas veces de alto cilindraje, y que no contaban con todas las competencias para conducir un vehículo de este tipo”, señaló Constanza Delón Córdoba, directora de Seguridad Vial de Ciudad de México.

Este último factor estaba ligado a un problema mayor. Hasta mediados de 2021, en Ciudad de México, quien tuviera una licencia vigente para automóvil podía conducir moto.



Delón Córdoba afirma que, a partir de los datos recopilados, el Gobierno de la ciudad tomó la determinación de crear una licencia exclusiva para motociclistas y otra más para conducir vehículos.



Esta medida fue lanzada de la mano con estrategias que estaban basadas en los datos y mapeos recogidos por la entidad, que les permitían enfocar sus esfuerzos en zonas y poblaciones específicas: motoescuelas operadas por el gobierno, capacitaciones teóricas y prácticas enfocadas en reglamento de tránsito y jornadas de conciencia vial, entre otras.



“Son las licencias A1 y A2. Con esto qué buscamos. En primer lugar tener la certeza de que estas personas, que en su mayoría tienen su primer vehículo, tengan una capacitación teórica y práctica. (...) Esperamos que con el paso del tiempo esto reduzca las cifras de accidentalidad”, agregó Delón.



Natalia Ariza Donado, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propone un licenciamiento escalonado y mayor rigurosidad para los capacitadores. “Tenemos que empezar con formar a los formadores y no solo en temas como el rol de las motos en las vías, sino también en las vulnerabilidades, así como se ha aplicado en pilotos realizados en Buenos Aires con buenos resultados”, dijo Ariza, y sobre el licenciamiento agregó: “que se vaya dando por edad y por experiencia del usuario, para que puedan tener licenciamiento de motos de diferentes capacidades a medida que van adquiriendo mayor experticia”.



Buscar alianzas con empresa de domicilios



En Guadalajara (México), el parque vehicular en dos ruedas pasó de 61.019 en 2010 a 123.826 en 2020, lo que equivale a un aumento del 103 por ciento. En Zapopan, un municipio aledaño, aumentó del 300 por ciento, pasando de 26.116 a 78.928.



De acuerdo con Jesús Carlos Soto, director de Movilidad y Transporte de Guadalajara, estos datos están correlacionados con dos factores. “Al ser un medio de transporte asequible, en muchos casos más que el transporte público, más gente puede acceder a él. También se ha convertido en un medio de autoempleo, sobre todo durante la pandemia”, indicó.



Sobre este último factor se han centrado las preocupaciones del gobierno de la ciudad, puesto que desde 2019 y durante dos años seguidos ha habido más muertes de motociclistas que de peatones, muchos de ellos ligados al exceso de velocidad.



“Detectamos, analizando la operación de algunas plataformas, que la velocidad que incentivan en la moto se debe al algoritmo. Este no contempla, por ejemplo, los tiempos de distribución de la mercancía y le pide luego al repartidor que compense ese tiempo en el traslado”, dijo Soto.

Sostiene que encontraron con la plataforma de Uber accesibilidad para modificar el algoritmo y para que esta app pudiera ajustarse a los requerimientos de la entidad. “No así en otras plataformas que han sido más reacias a abrir su información y hacer esa modificación, vital para que podamos evitar la velocidad, que como se ha evidencia, mata”, agregó el funcionario, quien señaló que esta estrategia ha sido acompañada con restricción de ciertas zonas donde hay infraestructura exclusiva de ciclistas o peatones.



Esta misma situación fue identificada en la Ciudad de México. De hecho, fue en la capital mexicana donde por primera vez se puso sobre la mesa está discusión.



“A raíz de esto hemos identificado cuáles son las condiciones laborales de estas plataformas. Lamentablemente hay cuestiones que solo se pueden tratar en conjunto con la Secretaría del Trabajo. Por eso estamos iniciando unas mesas interinstitucionales para ver por todos los frentes qué más podemos hacer. (...) También es una manera de obligar al mercado a que brinde condiciones de seguridad a sus empleados”, agregó Delón Córdoba.



En Bogotá, la Secretaría de Movilidad tiene una campaña enfocada en esta población llamada ‘Un pedido por la vida’. Según la entidad, esta es “una iniciativa que busca generar un cambio social y comportamental desde la pedagogía y la cultura ciudadana” y reducir el número de víctimas por siniestros viales en la ciudad.



Sin embargo, y pese a que trabajan en alianzas con plataformas como IFood, esta se han enfocado exclusivamente en los comportamientos de los conductores de moto.

Cambio de foco en las políticas públicas

Entre 2015 y 2020, en Costa Rica se aplicó El Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas, el cual dejó grandes lecciones. En primer lugar, que debía existir un manual exclusivo para motos que estuviera adecuado a personas con baja o ninguna escolaridad. Además, que había que acercar el servicio (de capacitación) a la población.



Allí identificaron que los indígenas estaban aprendiendo a usar la moto sin ninguna instrucción, lo cual estaba generando un incremento en las muertes de esta población. También, que el 50 por ciento de los fallecidos eran personas sin licencia.



“Cuando formulamos el primer plan, nos fuimos con los manuales de organismos multilaterales, hechos en otras realidades. Sobre la marcha, tuvimos que modificar porque reconocimos que los contextos eran otros, incluso eran distintos en lo urbano, lo interurbano y en lo rural. Ahora (en el segundo plan) evaluamos y ya no tenemos 123 medidas, sino 10 líneas estratégicas”, dijo Roy Rojas, director del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica y coordinador del Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas, en el I Congreso Internacional de Observatorios de Seguridad Vial.

Allí, incluyeron también a las empresas que contratan motociclistas, para que estas tuvieran la responsabilidad de vigilar que los vehículos estuvieran en buen estado y para que se hicieran partícipes del entrenamiento en habilidades superiores.



En Vietnam también crearon un plan que se adaptaba a las necesidades de las personas. En el país asiático, según cifras del BID, a principios de la década del 2000 solo entre el 6 y el 10 por ciento de los usuarios de motocicletas usaban el casco.



Ante la crisis de siniestralidad que vivió el país en aquella época, el Gobierno vietnamita emitió en 2007 una ley para que a partir de ese momento el uso de este elemento fuera obligatorio, situación que generó resistencia en los ciudadanos debido a las condiciones climáticas del país. “Se había convertido en un accesorio incómodo por la temperatura”, contó Ariza.



Para solucionar esta dificultad, las autoridades de tránsito del país y los fabricantes se aliaron para crear un casco que cumpliera con todos los requisitos técnicos en materia de seguridad, pero que se adaptara al clima tropical.



“Actualmente el 90 por ciento de los motociclistas llevan casco en el país. Además, se redujo la accidentalidad en un 24 por ciento y las muertes en un 12 por ciento”, concluyó la experta del BID.



¿Mejor planeación o mayor infraestructura?

En Guadalajara trabajan en otra estrategia con la que buscan bajar los índices de accidentalidad: repoblar ciertas zonas de la ciudad para que los traslados sean más sencillos y económicos y de esta forma la gente tenga que hacer menos viajes en medios motorizados.



“Estamos planteando un plan maestro para una gran área del centro de Guadalajara orientado a que la gente que viva cerca de sus lugares de trabajo o estudia y no dependa de una moto o un automóvil para moverse”, contó Soto.

En ese sentido, Claudia Adriazola-Steil, directora Global de Salud y Seguridad Vial de WRI, dice que en Latinoamérica no se ha discutido suficientemente sobre porqué las personas utilizan este medio de transporte.



“Es un problema profundo que viene no solamente de la decisión de una persona de utilizar una motocicleta para moverse, sino del desarrollo urbano y de cómo vamos haciendo que personas de menos recursos se vayan a la periferia de la ciudad desde donde moverse en transporte público es muy costoso”, dijo.



Finalmente, para Rojas, además de la planeación, también es fundamental hablar de infraestructura en las ciudades.



“En el plan (de Costa Rica) logramos incorporar medidas de infraestructura para motos. Esto rompe el paradigma, porque el diseño es carrocéntrico. Pero, por ejemplo, en un país como Colombia, donde la flota de motos supera la de los carros, es necesario replantear las normas de diseño. Hay que incorporar dispositivos y equipamiento en la infraestructura que perdone una caída de una moto”, concluyó Rojas.

Aplicación del sistema de frenos ABS

El Ministerio de Transporte, con el apoyo y el trabajo técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adoptaron el reglamento técnico con el que buscan que las motocicletas nuevas que lleguen al país o se ensamblen estén equipadas con sistemas de freno CBS (sistema de frenado combinado) o ABS (sistema antibloqueo de frenos). La aplicación de este reglamento tendrá un periodo de transición, de tal manera que a partir de octubre de 2025 todos los vehículos nuevos de 2 o 3 ruedas deberán tener el sistema.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

