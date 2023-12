Motociclistas anuncian protestas para este sábado en Colombia: estos son los detalles

Líderes de motociclistas dijeron que esperan realizar una protesta en todo el país mañana sábado para reclamar por los problemas que, según ellos, tienen con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



(Puede leer: Protestas frente a U. Nacional afectan movilidad en Bogotá: sigue el trancón por la NQS)

Motociclistas Unidos de Colombia anunció que la protesta está prevista para las 11:00 a. m. y que sera pacífica.



“Es un reclamo muy fuerte por varias razones, entre las que está la posibilidad de que nos retiren el descuento del 50 por ciento, (para motos) que están por debajo de los 200 c.c., vehículos de servicio público y motocarros. Se ha anunciado que ese sistema no funcionó y lo quieren cobrar a nosotros. No aceptamos eso”, dijo Alejandro Rubio, líder del grupo Publimoto a Red+ Noticias.

Los reclamos de los motociclistas

En un comunicado los motociclistas expusieron sus motivos para protestar:Estamos absolutamente en desacuerdo con el aforo de motociclistas en peajes, ya que esta es la vía para un futuro cobro de peajes.



No estamos de acuerdo con el SOAT como está. Se debería de crear una verdadera póliza que tenga ciertos amparos.



No queremos que desmonten el subsidio del 50% al SOAT. Esto afectará a motocicletas por debajo de 200 cc, taxis, microbuses, buses, busetas, entre otros, son 14 categorías

de transporte golpeadas.



No queremos el retorno del Chaleco Reflectivo Identificatorio, anexado al proyecto de ley número 044 de 2023 del senador JP Hernández.



El alto costo para la Revisión Técnico Mecánica para las motos es exagerado. Hay que validar precios para mejorar las condiciones.



La reciente declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del artículo 6º de la Ley 2283 de 2023, es decir, que ya los Centros de Diagnóstico Automotor dejarán de tomar el seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que amparaba y beneficiaba a los conductores por daños materiales causados a terceros.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO