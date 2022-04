La Secretaría de Seguridad de Bogotá les pidió este lunes a los moteros sumarse a los esfuerzos que hace la ciudad por la seguridad. El pronunciamiento lo hizo en un comunicado en el que les recuerda que los motoclcistas que "no tienen pico y placa, no pagan peajes y tienen menos impuestos".

La administración en concreto les pide que tengan la idenftificación (placa) visible y que no lleven parrillero tres días en la noche, en horarios que vienen ocurriendo los mayores riesgos y casos de accidentalidad.



La decisión de la administración distrital es aplicar la restricción al parrillero a partir del 11 de abril próximo, en las noches los jueves, viernes y sábado.



"A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo", señaló la Secretaría de Seguridad.



El pronunciamiento se dio luego de una reunión este lunes, a la que asistieron las secretarías de Movilidad, Gobierno y Seguridad y los representantes de 12 agremiaciones de motociclistas en la ciudad.



Según conoció EL TIEMPO, el gremio de moteros se opone rotundamente a la restricción del parillero en la ciudad. Pidieron que en cambio se cree una red de seguridad en la que ellos estén conectados con las autoridades.



La Alcaldía, por suparte, les manifestó que mantenía la decisión y los invitó a sumarse a los esfuerzos por la seguridad de todos los bogotanos. También les dijo que se iba a estudiar la solicitud.



La entidad recuerda que en las noches y madrugadas de jueves a sábado de lo corrido del año, se presentó el 27 por ciento de los homicidios con sicarios en moto y el 32 por ciento de los hurtos. El 11 por ciento de los victimarios que robaron se movilizaban en moto, con un incremento del 7 por ciento respecto a 2021.



"Bogotá tiene un enorme déficit de Policía. Con gran esfuerzo el Gobierno Nacional asignó 3.300 nuevos uniformados recientemente y 120 investigadores adicionales contra la delincuencia y el terrorismo. Pero ese apoyo básico no será suficiente en este tiempo que confluyen tantos riesgos sobre la ciudad y la ciudadanía si entre todos no reducimos los eventos de riesgo en los tres días más complejos", agrega la Secretaría.



La entidad insiste en que "todos somos parte de la ciudad y todos debemos aportar a nuestra propia seguridad. Ningún ciudadano o sector puede tener derechos sin deberes. Todos debemos aportar solidariamente y con lo mínimo al bienestar común. La seguridad y convivencia es corresponsabilidad de todos".



Redacción Bogotá