‘Mi esposa voló tres metros por un conductor que violó una señal de 'Pare'’

En la imagen se ve una señal de pare y, acto seguido, un carro rojo embistiendo a una mujer que transita en una motocicleta. En cuestión de segundos se ve el cuerpo de la joven, literalmente, volar. Luego, su cuerpo impacta con la fachada de una casa y cae al piso violentamente. Para los testigos no había forma de salvarse de semejante accidente.

(Le puede interesar: Van 300 víctimas fatales en Bogotá en siniestros viales este año)

La otra parte de la escena era la de un policía que conducía un carro particular y que, tras el atropellamiento, se baja a reclamarle a la mujer como si hubiera sido su culpa. De alguna manera también estaba en shock.



Los residentes de la zona salieron a auxiliar a la joven y, con pruebas en la mano, incluso con videos, le demostraron al conductor del vehículo que quien había violado la señal de tránsito en la carrera 78 B con calle 65 C sur había sido él.



Kevin Steven Ballesteros Sánchez es un instructor de conducción y nunca pensó que su esposa, Leidy Tatiana Morales Martínez, fuera a ser víctima del irrespeto constante a las normas viales.



Lea también: El mapa de las carreteras con más muertes del país



Ella tiene 26 años, es abogada y para salir adelante labora como auxiliar contable en una empresa, lleva la contabilidad de otra y en los fines de semana agenda los servicios a los conductores elegidos en horas de la noche en una oficina de pilotos SOS, pero desde que sufrió el siniestro no ha podido volver a trabajar.



A esta joven pareja, cuya parte de su labor es precisamente evitar siniestros viales, le tocó vivir la tragedia a flor de piel. Residen en la zona franca de la localidad de San Cristóbal Sur, en el barrio Altos del Zuque.



Vea además: Así puede activar las señales de accidente y tránsito en Google Maps



El aparatoso evento ocurrió el domingo 5 de septiembre a las 5:55 de la mañana. Los testigos del caso dicen que el patrullero que conducía el vehículo iba conduciendo a toda velocidad. “Mi esposa iba transitando por esa vía para salir y coger la autopista. Yo realmente observo el video y la veo volar. No puedo creer que no haya perdido el conocimiento”.



Pronto al lugar de los hechos llegó una ambulancia. “Debo decir por lo menos que el patrullero no huyó del sitio y que luego de reaccionar echándole la culpa a mi esposa me pidió disculpas y me dijo que iba a estar atento a la ayuda que requiriéramos”.

(Para seguir leyendo: ¿Es víctima de un siniestro vial en Bogotá? Aquí le dan apoyo gratuito)

Las consecuencias

Leidy fue trasladada de forma urgente a un hospital con una fractura en la tibia y el peroné. “También tenía una luxación en el brazo derecho y una herida abierta en su cabeza”. Hoy tiene un tutor anclado a sus huesos, es un fijador externo, un armazón metálico que se utiliza para asegurar los huesos en su sitio. Dispone de unos tornillos que atraviesan la piel y llegan hasta el hueso. Este aparato médico se usa para alargar las extremidades, dispone de unas barras o tubos que se giran para alargar y realinear lentamente el hueso.



También le han hecho varias radiografías. “Los especialistas están esperando una especie de corcho que necesitan para su rodilla. Es que la tiene muy pequeña, como la de una adolescente. Eso se requiere para que la pueda operar”, explicó Kevin.



Lea también: Paso a paso para cobrar la póliza de su seguro



Todos estos días, la madre de la joven y su esposo la acompañan; a veces de día, a veces de noche. “Mientras ella se recupera adelanto toda la documentación en la unidad de atención inmediata (URI), del peritaje de la moto y esperamos los resultados del Instituto Colombiano de Medicina Legal. “También nos asesora un abogado. Todo esto ha sido muy trágico para la familia, pero agradecemos que ella esté viva, es un milagro. En la calle todos podemos ser víctimas”.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad, solo este año ya han muerto un centenar de motociclistas en las vías de Bogotá. Y lo más grave es que se han impuesto un total de 56.370 comparendos por conducir un vehículo a una velocidad superior a la permitida.



Son pocos los casos en los que las víctimas como Leidy sobreviven a un impacto como el del video que se hizo viral. “Realmente creemos que fue un milagro. Ella dice que cuando sintió el impacto en el piso en lo primero en que pensó fue en su abuela que murió de covid el año pasado. Dice que ella la salvó”.

CAROL MALAVER