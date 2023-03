Un trágico accidente ocurrió en la noche del pasado miércoles 29 de marzo cuando un motociclista perdió el control por un supuesto hueco en la vía y, desafortunadamente, al caer un camión del SITP lo arrolló.

El grave hecho ocurrió sobre las 10:20 de la noche. De acuerdo con una cámara de seguridad que capturó el impactante suceso, el motociclista iba a baja velocidad, pero el hueco y el polvo habrían generado que cayera del vehículo.



Según señaló Caracol, el joven iba también con su novia, pues se dirigían a la casa cuando ocurrió el desafortunado accidente. La mujer resultó herida y el hombre murió en el lugar.

(Siga leyendo: Asaltantes atracaron a un menor de edad en Timiza, de Kennedy).

Facebook Twitter Linkedin

El joven iba también con su novia. Foto: City Tv

La comunidad informó a CityTV que el hueco se debe a una obra del Acueducto de Bogotá. Al parecer, en septiembre del 2022, realizaron una obra y al tapar la vía la dejaron inconclusa.



Varios motociclistas reclaman que no es la primera vez que pasa y que no han recibido respuesta de las autoridades.



“No fueron capaces de tapar esos rotos. Ya más de seis meses. Están perdiendo la vida“, dijo uno de los motociclistas a CityTV.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Video: robo con armas de fuego en Bogotá; habrían hurtado millonaria cadena

Feminicidio: con tijeras, hombre asesinó a su pareja delante de su bebé, en Bosa

Han sacado de circulación 181 armas traumáticas en solo tres meses en Bogotá