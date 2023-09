Lamentablemente, se presentó el fallecimiento de otro motociclista en Bogotá. Luego del impacto por la muerte del hombre que se estrelló el domingo con el letrero de un paradero del SITP, este martes se reportó la muerte de Jaime Gil, un motociclista que murió después de que una camioneta lo embistiera en la Avenida Rojas.

Motociclista muere embestido por camioneta, que arrastra su moto por cinco calles

Motociclista muere en Bogotá. Foto: Capturas de pantalla de Noticias Caracol.

Según adelantó Eduard Porras, periodista de 'Caracol TV', en las últimas horas falleció Jaime Gil, un motociclista que fue embestido por una camioneta en días pasados.



Conforme reportó Porras, el accidente ocurrió hace varios días, al parecer casi a la medianoche del 18 de agosto, en la Avenida Rojas. Sin embargo, fue en las últimas horas que murió el afectado, producto de las consecuencias del choque, en un centro médico de la capital.



En el video de lo ocurrido, se ve el momento en el que la camioneta embiste a la motocicleta. Además, se percibe cómo el vehículo de cuatro llantas arrastra al de dos por cerca de cinco calles.



(Video: así robaron el carro de hombre que entraba a su casa en popular barrio de Bogotá).



"Él sale volando y la camioneta sigue su camino normal, y sigue (...) No para, se lleva la moto por delante. No lo auxilia, no lo ayuda... nada", lamentó la esposa de Gil, con quien cultivó un hogar con dos hijos, uno de dos y otro de doce años.



Según denuncian, el conductor de la camioneta se fugó tras el accidente.



"Yo pido mucha colaboración a alguien que sepa, que nos ayude, que nos pueda dar una pista...", clamó la mujer.

#OjoDeLaNoche | En el occidente de Bogotá un motociclista fue arrollado y su vehículo fue arrastrado cinco cuadras por el conductor de una camioneta. ¿Qué pasó? Le contamos los detalles.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/SGwonbwFSE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 12, 2023

Aumento de accidentes de motociclistas en Bogotá

El 57 % de los motociclistas excede la velocidad. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO / Sergio Acero. EL TIEMPO

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, cada hora y 44 minutos muere un motociclista en las vías del país.



El año pasado, 4.194 usuarios de moto fallecieron en el tránsito, y de acuerdo con cifras preliminares, el saldo de vidas perdidas de estos actores viales entre enero y junio fue de 2.502, 13 % más que el mismo periodo de 2022.



En su mayoría, los motociclistas que fallecen en accidentes de tránsito son hombres jóvenes, de 20 a 34 años.

