Una joven estuvo a punto de ser ultrajada en la calle 43 A Sur No. 72 G 62, en el barrio Boita de la localidad de Kennedy, en manos de un hombre que se movilizaba en una moto, supuestamente dañada, la noche del pasado 14 de marzo.

El extraño se le acercó a la mujer diciéndole que tenía su moto dañada y que si le ayudaba a empujarla hasta llevarla a un sitio seguro. “Yo por boba lo ayudé (sic). No sé por qué en un primer momento no desconfié. Me pasa esto por ser buena gente”.

Poco a poco la hizo alejar del conjunto hasta que la llevó a un sitio más apartado. “En ese momento sí me dio mucho miedo. Estaba segura de que me iba a robar y pues solo pensé en entregarle mi celular”.



Pero el individuo no quería el móvil. En cambio, comenzó a tocarla de manera indebida. “Me dijo que si gritaba me pegaba un tiro. En ese momento quedé petrificada. Que no quería mis cosas sino que me quería a mí”.

Justo cuando el abusador se estaba bajando los pantalones la víctima se abalanzó sobre un carro que pasaba y logró huir. “Ya puse la denuncia, solo espero que lo encuentren y que este tipo no ponga en riesgo a más mujeres. Es un depravado”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

