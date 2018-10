¡Ojo! motociclista que finge un accidente de tránsito para sacar plata

En un video que conoció el servicio informativo de ‘Citynoticias’ quedó registrado cuando el motociclista que transita por la avenida Boyacá con calle 131 detiene la moto en plena vía, pone los pies sobre el pavimento y espera que el carro que viene atrás lo estrelle y así, supuestamente, pedirle plata por el choque.

Esta es la denuncia que presentó Henry Hernández, víctima de este tipo de artimaña y quien grabó desde una cámara que tenía instalada en su vehículo.



“Cuando lo golpeo me bajé del carro y el motociclista me dice: ‘cómo vamos a arreglar’; le respondo: ¿qué?, ¿usted es que es bobo?, ¿qué vamos a arreglar de qué? En ese mismo instante le manifesté que lo estaba grabando y es cuando decidió levantarse para irse”, asegura Hernández.



Mientras el motociclista se pone de pie, el dueño del vehículo le dice que por qué se levanta de la moto para huir, que esperen a la Policía para arreglar el golpe. “No me respondió nada y se fue. Él pensó que yo le iba a dar plata, y eso yo no lo iba a hacer”, describe Hernández.

Mientras esto sucedía, una moto de la Policía pasó por el otro carril de la vía, pero para hacer el retorno tenía que ir muy lejos y cuando regresó el motociclista ya se había ido.



“He conocido casos iguales y muchos amigos han caído y les han dado plata a estos motociclistas que fingen los accidentes. Les dan dinero para evitarse problemas, porque van de afán o simplemente porque quien pega por detrás paga. Esta vez me salvé y lo puse en evidencia porque estaba grabando todo”, narra Hernández.



Un dato adicional que se ve en el video es que el número de placa que tenía impreso en el casco que lleva para el parrillero es diferente al que tiene la moto.



Los hechos sucedieron el pasado martes, a las 7:20 de la mañana. “No he vuelto a ver a ese conductor. Al final a él (motociclista) no le pasó nada, pero mi carro sí terminó averiado en el capó”, concluyó Hernández.

El motociclista pensó que yo le iba a dar plata y eso yo no lo iba hacer. Él frenó la moto a propósito para que yo lo estrellará y así obtener dinero de mi parte

El mayor Edwar Laverde, subcomandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, manifestó que siempre se debe esperar una ambulancia cuando hay herido en el accidente.



“Si se va a llegar a una conciliación en un accidente se debe esperar el acompañamiento de la Policía, ya que en muchos casos uno de los involucrados lo que busca es lucrarse por el choque”, aseguró el mayor.

JOHN CERÓN

Redacción Bogotá

