Una vez más las motos son protagonistas en las vías de la capital, esta vez por cuenta de un grave accidente que involucró a uno de estos vehículos en la vía hacia el barrio Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar.



El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del sector, la cual captó el momento en que una motocicleta, en la que se movilizaban dos personas, avanza por una calle de doble sentido, y luego al tomar una curva choca con un bus del SITP que venía en dirección opuesta.



En las imágenes se aprecia que el conductor de la moto invade el carril contrario al girar en dicha curva y termina colisionando con el costado del bus, tras lo cual los dos ocupantes de la motocicleta caen y uno de ellos termina siendo arrollado por el automotor.



Por fortuna el hecho no dejó víctimas fatales, sin embargo una menor de 16 años, quien viajaba como parrillera, fue la que llevó la peor parte del accidente, ya que uno de sus pies resultó seriamente comprometido y posteriormente tuvo que ser sometida a un procedimiento de amputación.



Expertos señalan que las principales causas de estos accidentes son el incumplimiento de las normas de tránsito, así como el exceso de velocidad, la invasión de carril y el no respetar los cruces de pare en las esquinas.



Según cifras del Observatorio de Movilidad de Bogotá, durante 2022 en la capital se registraron 544 fallecimientos en siniestros viales, siendo las localidades de Kennedy, Engativá, Fontibón, Suba, y Usaquén, en donde más ocurren accidentes.



En cuanto a los motociclistas, estos siguen siendo uno de los actores viales más vulnerables, pues solo en 2022 se registraron 192 personas fallecidas en estos vehículos en Bogotá.



* Con información de Citynoticias