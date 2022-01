Una caravana de aproximadamente 300 motociclistas se tomó varias vías del norte y el occidente de la ciudad. El punto de concentración y encuentro fue la biblioteca Virgilio Barco, hasta donde llegaron para manifestarse.



El recorrido inició por la carrera 60 al norte, subió por la calle 63 y, luego, tomó la autopista Norte. Después del medio día, la caravana recorrió varios puntos del norte.



En este momento, según indica la Secretaría de Movilidad, la caravana se ubica en la la diagonal 25 G con carrera 95.



"Grupo de manifestantes a la hora con bloqueo de un carril, aforo aproximado de 30 motociclistas . Continúan sobre la paralela a la av. Dorado en una bahía, más exactamente frente a las instalaciones de la empresa 472, los participantes se han ido retirando del punto", dice el más reciente reporte de Movilidad.

[03:40 p.m.] #AEstaHora caravana de moteros se ubica sobre la calle 26 con carrera 106, sentido Occidente-Oriente. No se genera afectación de la calzada.



En la tarde, además, se conocieron videos e imágenes de un grupo de motociclistas que estuvieron bloqueando uno de los accesos al Aeropuerto El Dorado. Uno de los participantes de la manifestación aseguró en una transmisión en vivo que este bloqueo se hacía en respuesta al cierre del paso que les hizo la Policía en el centro de Bogotá. El objetivo de los colectivos era llegar al Palacio Liévano a dialogar con la alcaldesa Claudia López.

¿Por qué protestan los motociclistas?

En días pasados, la alcaldesa Claudia López, en entrevista con Blu Radio, se refirió a los motociclistas y a esta forma de movilidad en Bogotá.



“Las motos no tienen pico y placa y no tienen peaje. Que no paguen peaje no depende de mí, sino del Gobierno Nacional. Una cosa que deberíamos estudiar es que todos los modos de movilidad que contaminan paguen algo, posiblemente mucho menos que un carro, pero tienen que pagar algo”, dijo López ante la pregunta de Néstor Morales por los impuestos y cargas que no tienen los motociclistas en comparación con los conductores de carros.



López, además, aseguró que en medio de la implementación del Pico y Placa extendido, analizarían los impactos para seguir haciendo ajustes.

“Si lo que se empieza es, no a disparar el carro compartido, sino la venta de motos, tenemos que pensar en ponerles costos mayores a las motos. No compre un carro ni una moto. O comparte su carro o pague pico y placa solidario”, expresó López.



No obstante, el 16 de enero, la Secretaría de Movilidad aclaró la situación:



"Aclaramos que a la fecha NO hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción de Pico y Placa para motocicletas en Bogotá", trinó Movilidad e indicó que, por el momento, se están monitoreando las condiciones de tráfico en Bogotá a través de variables como: el crecimiento del parque automotor, la celocidad y volúmenes vehiculares en los corredores de la ciudad y el uso del sistema de transporte.

Los grupos colectivos de motociclistas han rechazado cualquier tipo de nuevo cargo y cualquier posibilidad de que se les imponga pico y placa. Colectivos como SOS Moto Cultura han señalado las declaraciones de López como el detonante para las protestas que se han registrado en las últimas horas.



