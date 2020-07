¿Qué pasa en la vía a Mosquera?: hay tres víctimas de carros fantasma

Este año tres familias han sufrido el drama de perder un ser querido en la misma vía Bogotá- Mosquera. Pero quizás lo que más los sume en la tristeza es que sus familiares fueron atropellados por un extraño que los dejó botados en plena vía sin siquiera socorrerlos.



En ninguno de los tres casos las autoridades han podido establecer quién fue el causante de las muertes. Las cámaras no funcionan o no reúnen evidencia que valga la pena, la luz es escasa en el corredor vial, lo mismo que la vigilancia policial. Y lo peor, ha sido una pesadilla para estas familias encontrar testigos.

Según cifras de la gobernación de Cundinamarca, entre enero junio de 2019, se presentaron nueve muertes por accidentes de tránsito en Mosquera y 70 lesiones, y este año ya van tres y 66, respectivamente, en la misma fecha de corte.



Para las autoridades de tránsito, el diagnóstico es positivo porque se redujeron los homicidios en siniestros de tránsito en un 63 %, pero los residentes de la zona dicen que hay un subregistro y que estos son recurrentes durante la semana. Estos tres casos también dan cuenta de la falta de resultados en las investigaciones cuando se trata de muertes a causa de carros fantasma.

1. Mi primo se nos fue antes de cumplir años’

David Martínez falleció el 11 de enero de 2020. Tenía 25 años y era constructor y gestor en arquitectura. Lugar: kilómetro 13 + 580 metros vía Los Alpes. Foto: Cortesía

David Martínez, de solo 25 años, era el hijo único de Javier Martínez y Victoria González. Buen hijo, buen sobrino y un primo adorado, como lo describe Catalina Martínez, quien sufre cada vez que recuerda que le faltaba una semana para cumplir años. Estudió la carrera de constructor y gestor en arquitectura en el Colegio Mayor de Cundinamarca. En marzo de 2020 era su grado.



El viernes 10 de enero fue con sus amigos a festejar los logros en su trabajo. “Salió con sus compañeros y departieron en un bar de Madrid. Estaba muy feliz”, contó su prima.



Fue una reunión divertida y cuando llegó la medianoche todos se alistaron para irse a

sus casas. “Una de las compañeras de mi primo tiene un familiar que presta el servicio de Uber; entonces lo llamó para que los llevara a la casa, primero a ella y luego a él”. Lo que se supo después es que, tras haber dejado al joven en la variante, empezó a caminar por la vía los Alpes, hasta que fue arrollado por un vehículo fantasma en el kilómetro 13+580 metros, ya siendo 11 de enero, a eso de la 1:30 de la madrugada. No se ha podido encontrar al culpable.

2. ‘Mi hermano murió solo y sin ayuda de nadie’

John Alexánder Parra Patiño falleció el 2 de julio de 2020. Tenía 24 años y era estudiante de Diseño. Lugar: vía Bogotá-Facatativá, después de Quintas del Marqués. Foto: Cortesía

Encontrar a un ser amado como un NN y enterarse de que murió solo, tirado en una vía, en medio de la noche y sin que nadie lo auxiliara, es algo que no le ha devuelto la paz a una familia de Mosquera, Cundinamarca. John Alexánder Parra Patiño tenía solo 24 años y era estudiante de Diseño de la Universidad Los Libertadores. Solía pasear a su perro o darse una vuelta por su barrio en Mosquera. Su familia pensó que eso hacía el 2 de julio, a las 5:30 de la tarde, cuando salió y advirtió que no tardaría. Pero que llegaran las 10 de la noche y no apareciera comenzó a angustiar a su familia. Luego comenzó un triste recorrido por los hospitales de la zona. Así se enteraron de que en la mañana del viernes había llegado el cuerpo sin vida de un NN de sexo masculino.



Era él. Los agentes de tránsito le dijeron a la familia que había ocurrido un accidente de tránsito y que John había perecido en este. Ocurrió a las 9:14 del jueves 2 de julio. El cuerpo quedó tirado en la vía Bogotá-Facatativá después de Quintas del Marqués y una bomba de Texaco, muy cerca del puente donde queda la variante Facatativá-Madrid. El joven recibió un impacto muy fuerte en la sien. El conductor del vehículo huyó.

(Lea aquí toda la historia: ‘Buscamos quién mató a mi hermano y lo dejó tirado en una vía')

3. ‘El culpable dejó a dos niñas sin su padre’

Diego Alejandro Pardo falleció el 17 de julio de 2020. Tenía 33 años, era diseñador gráfico y tenía una pequeña empresa. Foto: Cortesía

Diego Alejandro Pardo falleció en un accidente en la carretera Bogotá-Madrid el día 17 de julio, entre las 9:15 y las 9:45 de la noche. Cuenta su familia que tomó la decisión de salir en su bicicleta en horas de la noche rumbo a donde vivía en la Hacienda Casa Blanca. “Pero cuatro kilómetros después del peaje del río Bogotá, donde queda una empresa llamada Solla, ocurrió el accidente. Fue arrollado por un vehículo que se fugó y lo dejó abandonado”, contó su hermano Carlos Pardo.



Su familia cuenta que el joven quedó, de forma inexplicable, en la mitad de la calle. “Quedó tirado, se perdió la bicicleta, se desapareció el casco, no sabemos si alguien inescrupuloso pasó y se robó esas cosas o si la persona que lo atropelló se llevó sus pertenencias para borrar la evidencia”. Hoy no aparecen rastros del vehículo, no hay pedazos de la bicicleta. La familia está destrozada porque no sabe con certeza qué fue lo que pasó. “No sabemos si sufrió, si se hubiera podido salvar. Eso nos tiene desesperados”.



Ellos saben que nada les va a devolver la vida de Diego, pero sí quieren que se haga justicia.

(Lea la historia completa: Accidente en la vía Mosquera enluta a una tercera familia)

