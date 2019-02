'Proceso de armonización' a Morris para seguir aspirando a la alcaldía

El Movimiento Mais dio a conocer que sigue dando el aval al precandidato a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, en un comunicado de prensa.



Este movimiento, desde su cuenta de Twitter dijo "Valoramos el trabajo de @HOLLMANMORRIS, su compromiso, su lealtad y por ello consideramos que cuenta con las capacidades para tejer alrededor de nuestra candidatura una verdadera opción de poder".

El pronunciamiento del Mais se da luego de la controversia en la que se vio envuelto el aspirante luego de que su esposa, Patricia Casas, lo denunciara en la W Radio por violencia intrafamiliar. Aseguró que la denuncia penal fue interpuesta ante la Fiscalía. Algunas de las acusaciones que hizo la mujer son la inasistencia alimentaria, violencia sicológica, económica y física.



Casas señaló en su momento que "la vida privada de un personaje público termina en el momento en que el representa a otros", dijo.



Mais dijo que a Morris se le hizo un "proceso de armonización con nuestros Tehualas, sabedores ancestrales, solicitando consejo y protección a la Madre Tierra en el Páramo de Sumapaz", tras el cual decidieron continuar avalando la candidatura de Morris.



También señalaron que parten de la "defensa a la constitución y el ordenamiento jurídico, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso al que tiene cualquier ciudadano".

Valoramos el trabajo de @HOLLMANMORRIS, su compromiso, su lealtad y por ello consideramos que cuenta con las capacidades para tejer alrededor de nuestra candidatura una verdadera opción de poder. #EstamosconHollman https://t.co/Mi8ddCGIVl pic.twitter.com/4SjbBEqgru — Movimiento MAIS (@MovimientoMAIS) 13 de febrero de 2019

Sobre esto Hollman Morris, en entrevista con Blu Radio señaló que la principal razón que esgrimió este movimiento para respaldar su aspiración a la Alcaldía es escuchar al candidato (Morris) y que presente las pruebas “y darme el beneficio de la duda y ante todo preservar el derecho a la defensa a la cual tengo derecho”, aseguró Morris



Agregó que "mis mayores del movimiento Mais me han pedido que siga firme y para adelante con mi candidatura a la alcaldía de Bogotá".

A las denuncias que presentó la esposa de Morris se sumó la de la columnista de EL TIEMPO, María A. García De la Torre, quien en una columna titulada 'Mujeres ardidas', lo señaló de acoso sexual cuando ella trabajaba en el periódico 'El Mundo'



En un aparte del escrito, García De La Torre, señala que "me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos (con Morris) en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”.