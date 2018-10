El monumento los Héroes será reubicado para darle paso al metro

El monumento de los Héroes, ubicado en la avenida Caracas con calle 80, será reubicado para darle paso al futuro metro elevado de la ciudad. Así lo anunció la Empresa Metro a EL TIEMPO.

“La última estación de la primera línea del metro estará en la Caracas entre las calles 72 y 76, pero la siguiente etapa irá hasta la calle 127, y probablemente hasta la 170, lo que implica transformar toda la zona de los Héroes”, aseguró Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro a este diario.



La decisión de cambiar de lugar el monumento –inaugurado en 1963 y que tiene dos componentes: la escultura del Bolívar ecuestre y la edificación– fue tomada por la junta directiva de la Empresa Metro, con la asesoría del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), luego de estudiar varias alternativas y sus impactos de largo plazo.



Aunque hoy no se sabe en qué punto de la ciudad se construirá la nueva edificación, el Distrito señaló que se hará lo que recomiende un equipo de expertos, y la transformación de este sector comenzará en el 2020. “Esta es la oportunidad para transformar el monumento y volverlo a integrar a los flujos peatonales, todo como parte de la celebración del bicentenario”, comentó el Distrito.

Mauricio Uribe, director del IDPC, señaló que la idea es hacer un nuevo y mejor monumento a los Héroes y que este tenga un museo del bicentenario que recuerde las batallas de los países bolivarianos y pueda ser visitado por la gente. También aseguró que aunque este monumento es utilizado hoy para hacer exposiciones, el acceso para la gente es complicado, a lo cual se suma que esa edificación nunca fue terminada completamente.



“El monumento tiene un valor simbólico muy importante y está a cargo del IDPC, pero también como bogotanos queremos el metro y hay que buscar la mejor solución para todos, es decir que quede bien el metro y bien el monumento de los Héroes”, agrego Uribe.



EL TIEMPO estableció que de no trasladarse este monumento para darle prolongación al metro, se tendría que construir una doble curva que rodearía la escultura, lo que además de ampliar la estructura del metro afectaría algunos predios ubicados en este punto.

¿Qué tiene este monumento?



Hay que tener en cuenta que este monumento está divido en dos partes: uno es el Bolívar ecuestre, escultura en bronce construida por Emmanuel Frémier y declarada bien inmueble de interés nacional. Está ubicado en la parte frontal del monumento de los Héroes.



Esta no sería la primera vez que esta escultura cambiaría de sitio. En 1910, cuando fue creada, se instaló en el parque de la Independencia, pero fue guardada por varios años porque parte de los terrenos de este parque se utilizaron para ampliar la avenida calle 26, y finalmente fue instalada en los Héroes.

El edificio de Cudecom fue movido para darle paso a la calle 19, el 6 de octubre de 1974 FACEBOOK

TWITTER

El otro elemento es el edificio, que por su estructura no se podría trasladar. EL TIEMPO visitó el edificio, construido por Angiolo Mazzoni y Ludovico Consorti, y pudo establecer que aunque es un lugar amplio (1.646 metros cuadrados), es oscuro (para poder subir hasta la parte alta, se necesitó de una linterna para alumbrar el camino).Tiene seis niveles: dos sótanos en plataforma y tres pisos, más una terraza. Desde esta última no hay vista alguna hacia la ciudad, pues una pared cierra el entorno; solo se observan las astas en las que alguna vez colgaron las banderas de los países que libertó Simón Bolívar.



Para llegar al monumento se debe atravesar la avenida Caracas y no hay un semáforo o un sendero peatonal que permita hacerlo de manera segura. Este edificio (sin contar el Bolívar ecuestre) hoy está declarado como bien de interés distrital.

Aunque el tema puede ser polémico, no es la primera vez que en Bogotá o en el mundo se traslada un monumento de lugar para darle espacio a una nueva obra.

Otras obras trasladadas

Los Héroes y la estatua del Bolívar ecuestre no serían los primeros monumentos trasladados en la ciudad, otros ejemplos son:



El edificio de Cudecom fue movido para darle paso a la calle 19, el 6 de octubre de 1974. Según como lo registró EL TIEMPO, este inmueble de ocho mil toneladas de peso se trasladó al sur de la avenida Caracas con una velocidad promedio de movimiento de veinte centímetros por minuto, que en total sumaron nueve horas.

Templete al Libertador: hoy está en el parque de los Periodistas, pero antes estuvo enfrente del hotel Tequendama.



La Rebeca: este monumento se ha trasladado varios metros desde su construcción, una de ellas luego de que el parque Centenario fue fraccionado con la ampliación de la calle 26 y, por último, con el TM por la calle 10.ª.



JOHN CERÓN

REDACCIÓN BOGOTÁ

@CeronBastidas